Un nou Cod galben de viscol și ninsori. Vremea se strică încă o dată

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineață mai multe atenționări cod galben ce vizează precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori consistente la munte, avertizările fiind valabile până miercuri, 25 februarie. În următoarele zile, ploile vor domina în majoritatea regiunilor, iar în nordul și centrul țării vor apărea temporar și episoade de lapoviță și ninsoare.

Prima atenționare cod galben, ce semnalează precipitații însemnate cantitativ, ninsori la munte și viscol în zona înaltă, este în vigoare în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00.

În regiunile montane și submontane din județele Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud sunt prognozate cantități de apă de 20–30 l/mp. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, local cu caracter de aversă, însă la altitudini de peste 1.400 de metri vor domina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge la 10–25 cm.

În zona montană înaltă din Carpații Occidentali, precum și în nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu 60–90 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri.

Un nou cod galben intră în vigoare de marți, de la ora 10:00 până la ora 20:00, pentru Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali. În aceste zone, va ninge viscolit, iar stratul de zăpadă va crește, în medie, cu 10–15 cm. Vizibilitatea va scădea considerabil, iar vântul va avea rafale de 60–85 km/h, atingând 90–110 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri.

Tot în intervalul menționat este valabil un cod galben de vânt intens în Banat, Oltenia, local în Transilvania și în sud-vestul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Ulterior, de marți seara, ora 20:00, până miercuri la ora 10:00, un alt cod galben de vânt și viscol va afecta județe din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, vântul va continua să se intensifice, cu viteze de 60–85 km/h, iar la peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 90–110 km/h, menținând condiții de viscol și vizibilitate redusă.

În paralel, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până pe 25 februarie, ora 22:00, care anunță precipitații în general moderate, depuneri de zăpadă la munte și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre nord-vest și va acoperi treptat majoritatea regiunilor. Ploile vor fi predominante și vor avea local caracter de aversă, însă în nord și centru, iar temporar și în sud-est în noaptea de marți spre miercuri și miercuri, vor apărea și episoade de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, luni vor fi precipitații mixte, cu ninsori mai ales la peste 1.400 de metri în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, urmând ca ulterior să predomine ninsorile. În unele zone se va depune un strat nou de zăpadă de 10–30 cm, iar vântul puternic va amplifica senzația de vreme severă, menținând condiții de viscol în zonele înalte.