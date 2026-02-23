Prognoza meteo, 23 februarie. Vremea se încălzește ușor, dar precipitațiile persistă în mai multe regiuni

Valorile termice vor crește ușor și vor depăși mediile obișnuite pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, dar și local în zonele centrale și nordice. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea temporar în special în jumătatea de nord, extinzându-se spre seară și în sud-est, potrivit ANM.

Ploile vor avea pe alocuri caracter de aversă, iar în nord și centru vor apărea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și trecător ninsoare. În orele dimineții și există riscul formării poleiului sau ghețușului, mai ales în est și sud-est.

La munte sunt așteptate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor predomina ninsorile. În unele zone, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 10–15 centimetri. Cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 l/mp în zonele montane și în nord-vestul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele pot atinge 45–65 km/h, iar la altitudini mari vor depăși temporar 80–85 km/h, viscolind ninsoarea. Intensificări trecătoare sunt posibile și în zonele joase.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 3 și 13 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vest, iar minimele vor coborî între -4 și 5 grade. În sud și sud-est, local dimineața și izolat noaptea, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va avea înnorări, iar dimineața și noaptea se va semnala ceață. Spre seară sunt posibile ploi slabe trecătoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 2–4 grade, în timp ce minima va coborî în jurul valorii de -2 grade.

În intervalul 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor depăși mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri mai pronunțate în vest, iar cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

Primăvara își va face simțită prezența și în perioada 9 – 16 martie, când regiunile intracarpatice vor înregistra valori ușor mai ridicate decât normalul, iar restul țării se va afla aproape de media sezonieră. Regimul precipitațiilor va rămâne relativ constant.

Tendința de încălzire se va accentua între 16 și 23 martie, când temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale pentru această perioadă a anului.