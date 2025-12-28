Accident spectaculos în Olt. Două persoane rănite, iar vinovatul refuză orice test

Un accident rutier produs sâmbătă după-amiază în județul Olt a dus la deschiderea unei anchete de către polițiști după ce conducătorul auto implicat a părăsit locul evenimentului și a refuzat testarea solicitată de autorități.

Două persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două autovehicule, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Olt (IPJ Olt) au comunicat că polițiștii au fost sesizați prin apel 112, în jurul orei 18.30, cu privire la un eveniment rutier petrecut la intersecția DN 64 cu DJ 577, în comuna Pleşoiu.

Potrivit sursei citate, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Oporelu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, din municipiul București.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Oporelu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 34 de ani, din municipiul București.” — IPJ Olt, conform News.ro.

După producerea coliziunii, bărbatul de 29 de ani a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor, fiind identificat ulterior de forțele de ordine.

Odată identificat, bărbatul de 29 de ani a refuzat testarea pentru consum de alcool la fața locului, precum și transportul la spital pentru recoltarea de mostre biologice. Conform comunicatului IPJ Olt, acest refuz a fost consemnat de anchetatori.

În schimb, conducătoarea auto de 34 de ani a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Autoritățile au menționat această situație ca parte din verificările de rutină efectuate după un accident rutier.

În urma evenimentului rutier, femeia în vârstă de 34 de ani și un pasager aflat în autoturismul condus de aceasta au suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Ambele persoane au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru evaluare și tratament.

Până în prezent, nu au fost făcute publice detalii privind starea de sănătate exactă a victimelor, însă transportul la unitatea spitalicească a fost confirmat de reprezentanții IPJ Olt.

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au deschis un dosar penal în care sunt investigate două infracțiuni: vătămare corporală din culpă și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările care au condus la producerea accidentului și pentru a clarifica dacă au fost încălcate prevederile legale privind conducerea unui vehicul rutier.

Conform procedurilor penale din România, refuzul de a se supune testării pentru alcool sau droguri la volan poate avea consecințe legale semnificative pentru șofer, aspect ce face parte din obiectul verificărilor autorităților.

Anchetatorii urmează să finalizeze cercetările pentru a determina cauzele exacte ale coliziunii și dacă alte circumstanțe au contribuit la producerea accidentului. Rezultatele acestora vor fi comunicate ulterior, pe măsură ce documentele oficiale vor fi completate și analizate.