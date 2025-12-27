Noapte de coșmar pe o stradă din Târgu Mureș. Șase victime, într-un accident rutier

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a soldat cu șase persoane rănite în municipiul Târgu Mureș, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Evenimentul s-a petrecut pe strada Barajului și a necesitat intervenția echipajelor de salvare și a serviciilor medicale de urgență.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul de urgență a fost recepționat în cursul nopții, iar pompierii militari au fost mobilizați la fața locului pentru a interveni la accidentul rutier produs în municipiul Târgu Mureș.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, echipajele medicale au evaluat starea victimelor și au stabilit că șase persoane prezentau diferite forme de traumă.

„În urma accidentului rutier, au fost evaluate medical șase victime: una încadra­tă în cod roșu, două în cod galben și trei în cod verde”, se arată în comunicatul inspectoratului.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de urgență. Pompierii militari au folosit o autospecială de intervenție, iar pentru acordarea primului ajutor medical au fost mobilizate trei ambulanțe SMURD, inclusiv una de terapie intensivă mobilă.

De asemenea, pentru transportul victimelor la spitalul aflat în proxima apropiere au fost prezente și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

Echipajele de pe ambulanțe au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice în astfel de situații, acordând îngrijiri medicale la fața locului și pregătind victimele accidentului pentru transportul spre unitatea medicală de urgență.

După evaluarea medicală inițială, persoanele rănite au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență SMURD din Târgu Mureș. Aici vor fi supuse investigațiilor și îngrijirilor medicale de specialitate, potrivit informațiilor oficiale. Stiripesurse

Informațiile comunicate de echipele de intervenție nu precizează deocamdată cauzele exacte ale producerii accidentului. Autoritățile urmează să efectueze verificări și să stabilească circumstanțele în care s-a produs coliziunea.