Impact devastator pe DN17. Doi tineri și-au pierdut viața într-un accident la Prundu Bârgăului

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs vineri la Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, după ce un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un autoturism condus de o tânără de aceeași vârstă. Șoferul responsabil de accident a fost transportat în stare gravă la spital, a transmis IPJ Bistrița Năsăud.

Accidentul rutier s-a produs pe drumul naţional 17, în localitatea Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din Tiha Bârgăului, a pierdut controlul direcţiei într-o curbă.

Echipajele medicale care au intervenit la locul accidentului au constatat că trei persoane au rămas încarcerate între fiarele maşinilor distruse. Impactul a fost deosebit de violent, necesitând intervenţia rapidă a salvatorilor.

Şoferiţa care circula regulamentar a murit, la fel şi un pasager de 22 de ani aflat în autoturismul condus de tânărul care a intrat pe contrasens. Autorităţile continuă evaluarea situaţiei la faţa locului.

Tânărul care a provocat accidentul a fost resuscitat, intubat şi transportat la spital în stare gravă. Intervenţia promptă a echipajelor medicale a fost esenţială pentru salvarea vieţii sale.

Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi împrejurărilor exacte ale evenimentului. A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.