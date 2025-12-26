Accident cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova-Pitești. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Un carambol s-a produs vineri, 26 decembrie, pe Drumul Expres Craiova – Pitești (DX 12), unde au fost implicate 11 autoturisme. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt a activat planul roșu de intervenție. Potrivit ISU, trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în zona localității Optași Măgura, din județul Olt. Potrivit ISU, în cele 11 mașini implicate în carambol se aflau aproximativ 27 de persoane.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul judeţului Olt a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a anunțat ISU Olt.

La fața locului intervin echipajele operative ale ISU Olt, cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un microbuz, o autospecială de primă intervenție, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

De asemenea, ISU Argeș intervine cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple și o autospecială de descarcerare, la care se adaugă două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în accident, care s-a produs pe DN 12 (DEX12), pe sensul de mers Pitești–Slatina, la kilometrul 80, au fost implicate 11 autoturisme și 27 de persoane, iar potrivit datelor disponibile până în acest moment nu există persoane încarcerate. „Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare”, a mai anunțat acesta.

Potrivit ministrului, o persoană a fost transportată la spital, fiind conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.