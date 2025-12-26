Social Breaking news

Accident cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova-Pitești. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Comentează știrea
Accident cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova-Pitești. A fost activat Planul Roșu de intervențieAccident pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Sursa foto: Facebook/Info Trafic Slatina
Din cuprinsul articolului

Un carambol s-a produs vineri, 26 decembrie, pe Drumul Expres Craiova – Pitești (DX 12), unde au fost implicate 11 autoturisme. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt a activat planul roșu de intervenție. Potrivit ISU, trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul pe Drumul Expres Craiova – Pitești

Accidentul s-a produs în zona localității Optași Măgura, din județul Olt. Potrivit ISU, în cele 11 mașini implicate în carambol se aflau aproximativ 27 de persoane.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul judeţului Olt a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a anunțat ISU Olt.

Intervenție amplă a echipajelor ISU

La fața locului intervin echipajele operative ale ISU Olt, cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un microbuz, o autospecială de primă intervenție, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Suferința artistului Ion Drăgan, plecat fulgerător la 54 de ani: Îmi doream din inimă să treacă 
Suferința artistului Ion Drăgan, plecat fulgerător la 54 de ani: Îmi doream din inimă să treacă 
Fiul lui Prigoană și Adrian Bahmuțeanu vrea emancipare la 17 ani. Scandalul nu se mai sfârșește
Fiul lui Prigoană și Adrian Bahmuțeanu vrea emancipare la 17 ani. Scandalul nu se mai sfârșește

De asemenea, ISU Argeș intervine cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple și o autospecială de descarcerare, la care se adaugă două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.

Accident pe Drumul Expres Craiova – Pitești

Accident pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Sursa foto: Facebook/Info Trafic Slatina

Rogobete: Nu există persoane încarcerate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în accident, care s-a produs pe DN 12 (DEX12), pe sensul de mers Pitești–Slatina, la kilometrul 80, au fost implicate 11 autoturisme și 27 de persoane, iar potrivit datelor disponibile până în acest moment nu există persoane încarcerate. „Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare”, a mai anunțat acesta.

Potrivit ministrului, o persoană a fost transportată la spital, fiind conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:44 - Lumea, văzută de Gigi Becali. Care este cel mai important lucru pentru patronul FCSB
17:35 - Nicușor Dan și Virginia Ruzici, întâlnire la Paris: Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume
17:23 - Accident cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova-Pitești. A fost activat Planul Roșu de intervenție
17:14 - Impact devastator pe DN17. Doi tineri și-au pierdut viața într-un accident la Prundu Bârgăului
17:03 - De ce tot mai mulți români urăsc Crăciunul. Fenomenul Sindromul Grinch, explicat
16:51 - Suferința artistului Ion Drăgan, plecat fulgerător la 54 de ani: Îmi doream din inimă să treacă 

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale