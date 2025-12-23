Mașini ca un Pom de Crăciun, pe străzile din România. Excentricii riscă amenzi de până la 1.300 lei

În această perioadă a sărbătorilor, șoferii din România au adoptat un nou trend: decorarea mașinilor cu luminițe și alte elemente festive.

Inițiativa aduce un plus de culoare și veselie în trafic, însă legislația rutieră prevede sancțiuni pentru modificările care pot afecta siguranța circulației.

Mai mulți conducători auto au transformat automobilele în adevărate simboluri ale Crăciunului.

Luminițe colorate, coarne de reni sau alte decorațiuni de sezon au apărut pe mașinile din orașe, stârnind reacții pozitive din partea trecătorilor și a celorlalți participanți la trafic.

Un tânăr din Bihor, proprietarul unei Dacia 1300, și-a împodobit mașina cu luminițe colorate și a declarat: „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”.

Aceeași atmosferă veselă este resimțită și în interacțiunile cu autoritățile: „De multe ori [m-am întâlnit cu mașini de poliție]. Râd, zâmbesc, nu au treabă!”, a adăugat Andrei.

O altă persoană a precizat:

„Mașina este wow, iese în evidență foarte bine! Și noi ne-am gândit să facem așa. Sper să nu ne ia Poliția talonul”. Alte declarații au evidențiat că decorarea mașinilor poate fi apreciată de ceilalți participanți la trafic: „Mie mi se pare o idee foarte misto, atât timp cât nu deranjează pe nimeni, mai ales că aduce un zâmbet pe fața oamenilor în perioada asta foarte tristă”.

Deși spiritul Crăciunului se simte și pe stradă, legislația rutieră prevede limite clare. Împodobirea vehiculului cu luminițe exterioare sau alte elemente care afectează vizibilitatea sau funcționarea semnalizatoarelor poate duce la sancțiuni.

Potrivit Codului Rutier, amenzile pot ajunge până la 1.300 de lei, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la remedierea problemei. În cazuri grave, vehiculul poate fi chiar suspendat temporar din circulație.

Șoferii care doresc să aducă spiritul sărbătorilor în mașinile lor pot opta pentru decorațiuni sigure și legale. Este recomandată folosirea ornamentelor interioare, cum ar fi mici instalații luminoase cu baterii sau figurine plasate în interiorul mașinii, care nu afectează vizibilitatea sau siguranța rutieră.

De asemenea, autocolantele temporare sau alte elemente decorative aplicate pe caroserie sunt permise, cu condiția să nu obstrucționeze luminile de semnalizare, parbrizul sau oglinzile laterale. Astfel, șoferii pot adăuga un plus de festivitate fără a încălca legea.