Prefectul și subprefectul județului Olt, sub control judiciar pentru uz de armă fără drept

Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, într-un dosar instrumentat de procurorii militari, în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Măsura a fost dispusă după ce aceștia au fost audiați de anchetatori marți noaptea, iar procurorii au decis, în urma audierilor, aplicarea controlului judiciar.

Potrivit unor oficiali ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București, unitatea de parchet care instrumentează cauza, una dintre obligațiile impuse prefectului și subprefectului în cadrul măsurii controlului judiciar este aceea de a nu-și exercita atribuțiile de serviciu pe întreaga perioadă de 60 de zile.

În același dosar este cercetat și un militar, care se află, la rândul său, sub control judiciar. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi avut un rol esențial în desfășurarea faptelor investigate de procurori.

Conform relatărilor din presa locală, faptele cercetate de procurorii militari s-ar fi petrecut în luna mai, într-un poligon militar din județul Olt, situat în localitatea Redea, în apropiere de municipiul Caracal.

În acel interval, în poligon a avut loc un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor, cunoscut sub denumirea de MOBEX, la care au participat și prefectul Cosmin Florescu, respectiv subprefectul Ștefan Nicolae.

Sursele citate susțin că, la finalul exercițiului, cei doi oficiali ar fi solicitat unui comandant militar permisiunea de a trage cu arma în poligon. Comandantul ar fi acceptat cererea, deși prefectul și subprefectul nu ar fi avut dreptul legal de a utiliza armamentul militar.

Pentru a justifica acceptul acordat, militarul respectiv ar fi falsificat mai multe documente, astfel încât activitatea să pară conformă cu regulamentele în vigoare.

În perioada 26–30 mai, în județele Olt, Giurgiu și Teleorman, s-a desfășurat exercițiul MOBEX OT-GR-TR-25, care a avut ca obiectiv evaluarea rezervei de mobilizare.

În cadrul acestui exercițiu, în poligonul de la Redea au fost prezenți rezerviști din județele Olt și Teleorman, aceștia participând la o secvență de instruire practică.