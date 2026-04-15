Al doilea suspect implicat în dosarul armelor aduse ilegal din Turcia în România, arestat preventiv

Parchetul General a anunțat, miercuri, că procurorul de caz din Secția de Urmărire Penală a propus arestarea preventivă a celui de-al doilea bărbat implicat în cazul armelor de foc aduse ilegal din Turcia în România, în toamna anului trecut, și vândute cu 4.500 de euro într-o localitate din Dâmbovița. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 5 București a admis propunerea procurorului, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte a transmis, miercuri, că procurorul de caz din Secția de urmărire penală a formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a inculpatului, pentru două infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Potrivit sursei citate, inculpatul a fost reținut marți prin ordonanță, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 5 București a admis propunerea procurorului de arestare preventivă.

Celălalt inculpat a fost arestat în urmă cu două luni, iar ambii sunt acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Referatul de arestare preventivă arată că, pe data de 29 octombrie 2025, într-o localitate din județul Dâmbovița, inculpatul, împreună cu un alt bărbat arestat anterior în acest dosar, a vândut ilegal două arme letale cu țeavă lungă și lisă pentru suma de 2.500 de euro.

Totodată, pe data de 12 noiembrie 2025, în aceeași localitate, inculpatul a vândut ilegal o armă letală cu țeavă lungă și lisă, pentru suma de 2.000 de euro.

În acest caz, pe data de 9 februarie 2026, polițiștii și procurorii au făcut 11 percheziții în dosarul care vizează introducerea în țară de arme de foc și muniții de către bărbatul de 35 de ani.

Armele de tip GHOST GUNS, aduse din Turcia, au fost depozitate în județul Dâmbovița și ulterior vândute.