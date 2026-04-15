Al doilea atac armat la o școală din Turcia, în 24 de ore. Patru morți și 20 de răniți după ce un elev a deschis focul

Un atac armat produs miercuri într-o școală gimnazială din provincia Kahramanmaraș, Turcia, s-a soldat cu cel puțin patru morți și aproximativ 20 de răniți, potrivit autorităților locale, incidentul readucând în atenție problema securității în instituțiile de învățământ, potrivit agenției Reuters.

Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mükerrem Ünlüer, a declarat presei că atacatorul era un elev al școlii, care a deschis focul asupra colegilor și personalului didactic. Printre victimele decedate se află și un profesor, a precizat oficialul.

Potrivit declarațiilor, elevul a folosit arme aparținând tatălui său, pe care le-ar fi ascuns într-un rucsac înainte de a intra în școală. După atac, autorul nu a supraviețuit, însă circumstanțele exacte ale morții acestuia nu au fost detaliate imediat de autorități.

Mai multe ambulanțe și echipe de intervenție au fost mobilizate la fața locului, iar răniții au fost transportați la spitale din regiune pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile turce au demarat o anchetă pentru a stabili exact motivele și contextul atacului. De asemenea, forțele de securitate au instituit măsuri suplimentare în zona școlii și în alte instituții de învățământ din provincie.

Guvernatorul Ünlüer a subliniat gravitatea incidentului și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

A new video shows students jumping from windows during the chaos; four people were killed and 20 others injured after an armed attack targeted Ayser Çalık Middle School in the Onikişubat district of Kahramanmaraş, Turkey, according to the governor. https://t.co/ZUE708R5iX pic.twitter.com/eaQb7bR99j — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 15, 2026

„Printre cei care și-au pierdut viața se află și un cadru didactic”, a declarat acesta, confirmând amploarea tragediei.

În astfel de cazuri, autoritățile analizează inclusiv modul în care elevul a avut acces la armele de foc și dacă existau semnale de avertizare anterioare care ar fi putut preveni atacul.

Turcia nu se confruntă frecvent cu atacuri armate în școli, comparativ cu alte regiuni ale lumii, însă incidentele de acest tip ridică întrebări legate de securitatea instituțiilor de învățământ și controlul armelor deținute legal.

Conform legislației turce, deținerea armelor de foc este reglementată, însă există cazuri în care armele deținute legal de adulți ajung în posesia minorilor. Experții în securitate subliniază importanța depozitării în siguranță a armelor pentru a preveni astfel de tragedii.