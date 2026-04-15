International Breaking news

Al doilea atac armat la o școală din Turcia, în 24 de ore. Patru morți și 20 de răniți după ce un elev a deschis focul

Comentează știrea
Atac liceu Turcia / sursa foto> captur[ video
Din cuprinsul articolului

Un atac armat produs miercuri într-o școală gimnazială din provincia Kahramanmaraș, Turcia, s-a soldat cu cel puțin patru morți și aproximativ 20 de răniți, potrivit autorităților locale, incidentul readucând în atenție problema securității în instituțiile de învățământ, potrivit agenției Reuters.

Desfășurarea atacului din Turcia

Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mükerrem Ünlüer, a declarat presei că atacatorul era un elev al școlii, care a deschis focul asupra colegilor și personalului didactic. Printre victimele decedate se află și un profesor, a precizat oficialul.

Potrivit declarațiilor, elevul a folosit arme aparținând tatălui său, pe care le-ar fi ascuns într-un rucsac înainte de a intra în școală. După atac, autorul nu a supraviețuit, însă circumstanțele exacte ale morții acestuia nu au fost detaliate imediat de autorități.

Mai multe ambulanțe și echipe de intervenție au fost mobilizate la fața locului, iar răniții au fost transportați la spitale din regiune pentru îngrijiri medicale.

Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii

Reacția autorităților și măsuri inițiale

Autoritățile turce au demarat o anchetă pentru a stabili exact motivele și contextul atacului. De asemenea, forțele de securitate au instituit măsuri suplimentare în zona școlii și în alte instituții de învățământ din provincie.

Guvernatorul Ünlüer a subliniat gravitatea incidentului și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

„Printre cei care și-au pierdut viața se află și un cadru didactic”, a declarat acesta, confirmând amploarea tragediei.

În astfel de cazuri, autoritățile analizează inclusiv modul în care elevul a avut acces la armele de foc și dacă existau semnale de avertizare anterioare care ar fi putut preveni atacul.

Violența în școlile din Turcia și accesul la arme

Turcia nu se confruntă frecvent cu atacuri armate în școli, comparativ cu alte regiuni ale lumii, însă incidentele de acest tip ridică întrebări legate de securitatea instituțiilor de învățământ și controlul armelor deținute legal.

Conform legislației turce, deținerea armelor de foc este reglementată, însă există cazuri în care armele deținute legal de adulți ajung în posesia minorilor. Experții în securitate subliniază importanța depozitării în siguranță a armelor pentru a preveni astfel de tragedii.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
17:08 - Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură zi
17:03 - Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul unei Europe fără fumat până în 2040, prin nel...
16:51 - Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
16:42 - Rusia a pierdut peste 1.000 de militari și zeci de sisteme de artilerie într-o singură zi, potrivit Kievului
16:35 - Vrăjitoarele Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în „Practical Magic 2”. Când va fi lansarea

HAI România!

Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară

Proiecte speciale