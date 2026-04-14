Atac armat într-un liceu din Turcia. Un fost elev a rănit cel puțin 16 persoane înainte să se sinucidă

Un atac armat comis marți într-un liceu din provincia Șanliurfa, din Turcia, s-a soldat cu cel puțin 16 persoane rănite, inclusiv elevi și profesori, iar autorul – un fost elev în vârstă de 19 ani – s-a sinucis după intervenția poliției, potrivit autorităților locale, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc în districtul Siverek, unde agresorul a deschis focul cu o pușcă, inițial în curtea școlii, înainte de a pătrunde în clădire. Guvernatorul provinciei Șanliurfa, Hasan Șıldak, a declarat că atacatorul a tras „la întâmplare”, fără a viza persoane specifice.

Potrivit declarațiilor oficiale, forțele de ordine au intervenit rapid la fața locului, iar în momentul în care poliția a încercat să-l rețină, tânărul și-a luat viața.

Ministerul de Interne al Turciei a precizat că printre cele 16 persoane rănite se numără:

10 elevi;

4 profesori;

1 polițist;

1 angajat al cantinei școlii

Toți răniții au fost transportați la spitale din zonă, iar cinci dintre aceștia au fost ulterior transferați în unități medicale din centrul orașului Sanliurfa pentru tratament suplimentar. La momentul raportării inițiale, starea exactă a victimelor nu era cunoscută.

Imagini video difuzate de presa locală și preluate de agențiile internaționale arată elevi fugind în panică din incinta școlii, în timp ce ambulanțele și echipajele de poliție ajungeau la locul incidentului.

Guvernatorul Hasan Șıldak a declarat că agresorul era un fost elev al instituției și nu avea antecedente penale. De asemenea, școala fusese anterior clasificată de poliție drept „sigură”, fără incidente majore raportate.

„Atacatorul nu figura în evidențele noastre cu activități infracționale, iar unitatea de învățământ nu prezenta riscuri de securitate cunoscute”, a afirmat oficialul într-o intervenție pentru postul turc NTV.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili motivele exacte ale atacului, inclusiv posibile probleme personale sau psihologice ale agresorului.

Până în prezent, nu au fost comunicate indicii privind un motiv clar sau o eventuală premeditare legată de o țintă specifică.

Atacurile armate în instituțiile de învățământ sunt relativ rare în Turcia comparativ cu alte regiuni ale lumii, însă incidentele izolate ridică semne de întrebare cu privire la accesul la arme și la măsurile de prevenție.

Conform unui raport al Small Arms Survey, Turcia are reglementări stricte privind deținerea armelor de foc, însă există și arme neînregistrate care circulă în anumite zone.

Evenimentul din Sanliurfa readuce în discuție necesitatea consolidării securității în școli și a monitorizării factorilor de risc în rândul tinerilor.