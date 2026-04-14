Moscova acuză o tentativă de atac terorist. FSB a reținut trei suspecți, inclusiv un moldovean. Era vizat un politican de rang înalt. Video

Republica Moldova. O presupusă operațiune de atentat în Rusia a fost dejucată în ultimul moment, potrivit autorităților de la Moscova. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că a prevenit un atac terorist care ar fi vizat un ofițer de rang înalt din sistemul de forță al Federației Ruse, iar printre cei reținuți se numără și un cetățean al Republicii Moldova.

Conform informațiilor făcute publice de presa rusă, atacul ar fi urmat să fie comis în centrul Moscova, prin detonarea unui scuter electric modificat. Dispozitivul exploziv, cu o greutate de aproximativ 1,5 kilograme, ar fi fost ascuns sub forma unei stații de încărcare și urma să fie activat de la distanță, în momentul în care ținta s-ar fi aflat în apropiere.

Reprezentanții FSB afirmă că intervenția forțelor de ordine a avut loc înainte de detonare, iar explozibilul a fost neutralizat fără a produce victime sau pagube materiale.

„Datorită măsurilor operative desfășurate în regim urgent, tentativa de atentat a fost prevenită, iar dispozitivul exploziv a fost ridicat și neutralizat în siguranță”, au transmis reprezentanții serviciului rus de securitate.

Potrivit datelor prezentate, în acest caz au fost reținute trei persoane, cetățeni ai Ucrainei, Republicii Moldova și Federației Ruse, fiecare având un rol bine definit în planul presupusului atentat.

Primul suspect este un cetățean ucrainean, militar în cadrul Forțele Armate ale Ucrainei, care ar fi fost recrutat în 2025 de către Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta ar fi fost responsabil de organizarea operațiunii și de asamblarea dispozitivului exploziv, ulterior amplasat în zona vizată din Moscova.

Al doilea suspect, cetățean al Republicii Moldova, ar fi avut rolul de recunoaștere. Conform aceleiași surse, acesta ar fi ajuns anterior la locul planificat pentru atac și ar fi organizat o transmisiune online pentru a indica momentul optim al detonării.

Cel de-al treilea suspect, cetățean rus, ar fi participat la pregătirea operațiunii prin filmarea zonei, facilitând astfel amplasarea scuterului electric. Acesta ar fi acționat contra cost, potrivit informațiilor preliminare.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că modul de operare ar fi similar cu cel utilizat într-un caz anterior, în care a fost ucis generalul Igor Kirillov. Potrivit serviciului de securitate, folosirea unui dispozitiv exploziv camuflat și detonat de la distanță indică o schemă operațională comparabilă.

Deocamdată, informațiile prezentate provin exclusiv din surse oficiale ruse și din presa afiliată acestora, iar circumstanțele exacte ale cazului nu au fost confirmate independent.

Autoritățile ruse au anunțat că investigațiile sunt în desfășurare, urmând să stabilească toate detaliile legate de presupusa tentativă de atac, inclusiv eventuale conexiuni externe și nivelul de coordonare al suspecților.