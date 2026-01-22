Presupusul agent al serviciilor moldovenești reținut la Moscova ar avea logături cu Dodon și Șor. Video

Republica Molodva. Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse susține că a reținut la Moscova un cetățean rus, prezentat drept „agent al serviciilor speciale moldovenești”, care ar fi urmat să îndeplinească o misiune „în detrimentul securității” statului rus. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile și califică declarațiile FSB drept o tentativă de manipulare a opiniei publice.

Potrivit unui comunicat al Centrului de Comunicații al Serviciul Federal de Securitate, citat de TASS, persoana reținută este un cetățean al Federației Ruse, care ar fi acționat în interesul Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

„S-a stabilit că, în decembrie 2025, un cetățean rus a sosit la Moscova cu scopul de a îndeplini o misiune a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, îndreptată împotriva securității Federației Ruse, misiune pentru care a fost reținut de către agenții FSB”, se arată în comunicatul instituției ruse.

FSB mai susține că, în mijloacele de comunicație confiscate de la persoana reținută, ar fi fost descoperită corespondență cu un angajat al serviciului special moldovenesc, care ar confirma aceste circumstanțe.

Autoritățile ruse au deschis un dosar penal pentru colaborare confidențială cu un stat străin, organizație internațională sau străină. Persoana reținută a fost plasată în arest preventiv.

Potrivit legislației Federației Ruse, sancțiunea prevăzută pentru o astfel de infracțiune este de până la opt ani de închisoare.

„Acuzatul face mărturisiri. Se desfășoară o anchetă”, a mai transmis FSB, potrivit sursei citate.

Presa rusă a difuzat imagini video cu declarația presupusului agent sub acoperire, prezentat ca fiind cetățean al Federației Ruse, care ar fi colaborat cu autoritățile moldovenești.

Acesta afirmă că ar fi fost racolat de „colonelul Mihail Petrașcu” din cadrul SIS, care i-ar fi propus colaborarea. Potrivit declarațiilor sale, cei doi ar fi avut întâlniri regulate, o dată la o lună și jumătate sau două luni, în cadrul cărora ar fi oferit „informații și expertiză”.

Reprezentanții Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău resping acuzațiile formulate de partea rusă.

Potrivit instituției, „astfel de declarații reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice”, dar și „o tentativă de tensionare a situației regionale”.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că a inițiat verificări în legătură cu informațiile apărute, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova.

„Vom reveni cu informații suplimentare, în măsura în care acestea vor fi disponibile”, a declarat Tatiana Barac, purtătoare de cuvânt a Ministerul Afacerilor Externe.

Bărbatul din înregistrare este Serghei Mișin, fost consilier al Partidului Socialiștilor (PSRM), care a lucrat anterior și cu fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Acesta l-a numit consilier pe relații interetnice printr-un decret semnat în ianuarie 2019.

Agenția de presă IPN scrie că reținerea lui Serghei Mișin ar reprezenta o „reglare de conturi între gruparea Șor și alți aliați ai Kremlinului din Republica Moldova”. După eșecul de la alegerile parlamentare din septembrie, serviciile rusești caută „vinovatul”. Fugarul Ilan Șor și persoanele afiliate lui își îndreaptă acuzațiile către echipa socialiștilor, în acest caz fiind vizat Serghei Mișin.

Nu este pentru prima dată când FSB anunță reținerea unor persoane prezentate drept agenți ai serviciilor moldovenești.

Amintim că, pe 25 iunie 2025, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți la Moscova, fiind acuzați că ar fi acționat ca agenți sub acoperire ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Într-un alt caz, în iulie 2025, un tânăr de 24 de ani a fost reținut de FSB pentru că ar fi colectat informații despre o bază militară din Reazan, pe care ar fi intenționat să le transmită serviciilor speciale ucrainene. Presa rusă scria atunci că acesta era originar din Republica Moldova și deținea cetățenia Federației Ruse.