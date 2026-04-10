Elevă înjunghiată într-un liceu din Franța. Adolescenta de 15 ani se află în stare gravă

O elevă de liceu a fost a fost înjunghiată în zona abdomenului într-un liceu din Franța, relatează Le Figaro. Incidentul a mobilizat echipaje de pompieri și serviciul de urgență SMURD, iar tânăra, elevă în clasa a X-a la liceul Joubert Maillard, a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar din Nantes. Agresorul, elev în același liceu, a fost reținut de jandarmerie.

Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor victimei la fața locului, înainte ca aceasta să fie transportată sub escorta jandarmeriei la spital, în stare gravă, potrivit unor surse citate de presa franceză. Autoritățile au transmis ulterior că starea tinerei este stabilă.

„Victima a fost preluată conștientă, iar prognosticul vital nu este pus în pericol”, a precizat prefectura din Loire-Atlantique, într-un comunicat transmis în cursul după-amiezii.

Agresorul, elev în aceeași unitate de învățământ, a fost „izolat de personalul didactic într-o încăpere, înainte de a fi reținut și plasat în arest preventiv de către jandarmerie”.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta ar fi fost imobilizat de militari din cadrul Pelotonului de Supraveghere și Intervenție al Jandarmeriei (PSIG) din compania Ancenis.

În urma incidentului, a fost deschisă o anchetă în flagrant pentru tentativă de omor, autoritățile încercând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea. Primele informații indică faptul că atacul ar fi fost generat de un conflict personal între cei implicați, iar anchetatorii analizează atât relația dintre aceștia, cât și eventualele tensiuni anterioare care ar fi putut degenera într-un act de violență.

Pe durata intervenției, elevii au fost ținuți în săli pentru a evita orice risc suplimentar, iar perimetrul unității de învățământ a fost securizat de forțele de ordine. Operațiunea a mobilizat aproximativ 20 de jandarmi și 12 pompieri, care au acționat pentru a gestiona situația și a preveni extinderea incidentului. În paralel, la fața locului a fost instalată o celulă de urgență medico-psihologică, menită să ofere sprijin elevilor afectați, iar conducerea instituției urmează să pună la dispoziție și o linie telefonică dedicată pentru consiliere.

Incidentul a atras rapid atenția autorităților, mai mulți oficiali deplasându-se la unitatea de învățământ, inclusiv reprezentanți ai prefecturii, ai administrației locale și ai sistemului educațional. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât atacul are loc la aproape un an după un caz similar petrecut în Nantes, unde o elevă de 15 ani a fost ucisă în plină zi, în urma unui atac cu cuțitul comis de un alt elev, episod care a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța în mediul școlar.