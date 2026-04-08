Cinci adolescenți, trimiși în judecată în Suedia pentru tentativa de asasinare a unui disident iranian

Cinci adolescenți urmează să fie aduși în fața instanței, miercuri, în Suedia, într-un dosar care vizează tentativa de omor asupra cercetătorului iranian Arvin Khoshnood, critic al regimului de la Teheran. Potrivit Euronews, cazul, petrecut în sudul țării, este analizat de autorități în contextul unor suspiciuni privind implicarea rețelelor de crimă organizată recrutate online.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 2 septembrie anul trecut, în orașul Malmö. Procurorii arată că unul dintre adolescenți, în vârstă de 16 ani la momentul faptelor, a mers la locuința lui Khoshnood și a sunat la ușă având asupra sa un cuțit.

Soția cercetătorului a deschis, iar tânărul a întrebat dacă acesta se află acasă. În acel moment, Khoshnood, care era în locuință, a rămas ascuns și a alertat imediat poliția, conform informațiilor din rechizitoriu.

Anchetatorii susțin că adolescentul ar fi fost atras în acest plan prin intermediul unoraplicații de mesagerie criptate. Acesta ar fi acceptat să comită fapta în schimbul unei sume de bani, după ce ar fi fost contactat de ceilalți inculpați. Conform procurorilor, trei dintre aceștia, alături de o altă persoană considerată coordonator — a cărei identitate nu este cunoscută în acest moment — i-ar fi transmis instrucțiuni, i-ar fi furnizat arma și ar fi stabilit detaliile „contractului”.

Trei dintre cei cinci adolescenți sunt acuzați de tentativă de omor, iar ceilalți doi de complicitate.

„Aceste fapte se încadrează în ceea ce numim criminalitate la comandă, în care tineri din Suedia acceptă sarcini primite de la persoane conectate la crima organizată”, a declarat procurorul Per-Erik Rinsell.

În acest context, Khoshnood a declarat pentru presa suedeză că atacul ar fi fost pus la cale de gruparea Foxtrot, una dintre cele mai cunoscute rețele infracționale din Suedia. Potrivit acestuia, liderul grupării, Rawa Majid, ar avea legături cu autoritățile iraniene.

Gruparea Foxtrot este asociată cu mai multe episoade violente, inclusiv atacuri armate, explozii și crime, iar metodele de recrutare includ contactarea tinerilor prin intermediul rețelelor sociale.

Serviciul de securitate suedez, Säkerhetspolisen (Sapo), a anunțat că Iranul se numără printre principalele amenințări la adresa securității naționale. Instituția susține că, de la începutul conflictului din regiune, autoritățile de la Teheran și-ar fi intensificat acțiunile împotriva opozanților din străinătate.

Potrivit Sapo, Iranul ar recruta membri ai grupărilor criminale din Suedia pentru a comite „acte de violență” împotriva intereselor israeliene și a disidenților iranieni aflați pe teritoriul suedez. Aceste acuzații sunt respinse de Teheran.

O parte dintre inculpați sunt vizați și într-un alt dosar, care privește o tentativă de omor petrecută în orașul Uddevalla, la aproximativ o săptămână după incidentul de la Malmö.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă ținta acelui atac avea legătură cu același cerc de disidenți iranieni sau dacă cele două cazuri sunt independente.