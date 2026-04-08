Rusia se crede „superputere digitală” pentru că a făcut aplicația Max Messenger

Rusia încearcă să-și reafirme influența în spațiul digital prin lansarea aplicației „Max Messenger”, susținută direct de stat. Autoritățile consideră această inițiativă drept un pas strategic pentru a transforma țara într-o „superputere digitală”, informează united24media.

Rusia și-a declarat ambiția de a se alătura rândului „superputerilor digitale” odată cu lansarea propriei platforme de mesagerie susținute de stat, poziționându-se alături de Statele Unite și China în domeniul tehnologiei informației.

Serghei Boiarski, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională, Tehnologie și Comunicații, a făcut anunțul la forumul rusesc pentru guvernarea internetului, promovând noul serviciu național de mesagerie „Max”.

Această lansare intervine într-un context de restricții crescute asupra platformelor digitale străine în Rusia, inclusiv limitări impuse serviciilor de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram. Oficialul a justificat aceste măsuri, argumentând că sunt necesare pentru aplicarea uniformă a reglementărilor interne: „Pe internet, trebuie să ne asigurăm că toți respectă aceleași reguli”.

Autoritățile ruse subliniază că restricțiile impuse platformei de mesagerie trebuie privite ca o „obligație legală”, care include identificarea utilizatorilor prin numere de telefon, limitarea distribuirii de conținut interzis și furnizarea mesajelor acestora autorităților, la cerere.

Încercările de a extinde controlul statului asupra platformei se reflectă și în propunerile legislative privind finanțele. Conform proiectului de lege „Antifraudă 2.0”, aflat în discuție în Duma de Stat, băncile ar urma să verifice anumite tranzacții ale clienților prin intermediul aplicației de mesagerie Max, controlată de guvern.

Dacă legislația va fi adoptată, toate „acțiunile semnificative” efectuate de la distanță ar necesita confirmare prin aplicație, deși definiția exactă a acestor acțiuni nu este clar precizată în proiect.

Propunerea a stârnit critici din partea sectorului financiar. Consiliul Național al Pieței Financiare a calificat inițiativa drept „juridic excesivă și nejustificat de costisitoare”, într-o scrisoare trimisă guvernului și Băncii Centrale.

Reprezentanții băncilor au ridicat semne de întrebare privind planurile autorităților de a centraliza verificările printr-o platformă unică de stat. Ei subliniază că această abordare poate ignora mecanismele de securitate deja existente, care, în prezent, oferă o protecție mai solidă pentru utilizatori. Mai mult, obligativitatea utilizării serviciului Max ar putea expune informațiile personale la riscuri suplimentare.

Între timp, apar tot mai multe îngrijorări legate de modul în care platforma afectează experiența utilizatorilor. Mai multe rapoarte indică faptul că persoanele care folosesc serviciul de mesagerie Max sunt abonate automat la canale pro-război și de propagandă, fără a-și da consimțământul, iar unele dintre acestea nu pot fi eliminate din listă.

Problema a fost semnalată pe forumuri online rusești, precum Pikabu, unde utilizatorii au relatat că canale necunoscute au apărut în listele lor de chat fără nicio explicație. Unul dintre utilizatori a publicat un videoclip în care arăta eforturile repetate de a se dezabona de la un canal asociat propagandistului pro-Kremlin Vladimir Soloviov. În ciuda încercărilor multiple, canalul continua să reapară, ridicând întrebări serioase despre controlul utilizatorilor și modul în care platforma distribuie conținutul.