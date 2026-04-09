Panică pe o insulă din SUA, după un foc de armă tras în timpul unei petreceri de adolescenți

Un foc de armă tras sâmbătă seara pe Tybee Island, o stațiune de pe coasta Atlanticului din Statele Unite, a provocat panică în rândul a sute de adolescenți adunați într-un eveniment neautorizat, desfășurat în zona Tybee Island Pier and Pavilion, potrivit informațiilor anunțate de Departamentul de poliție Tybee Island.

Sute de persoane s-au strâns în zonă în jurul orei 18:30, într-un eveniment spontan, fără autorizație. În timpul adunării, polițiștii au declarat că au auzit un singur foc de armă, moment în care participanții au început să fugă în mai multe direcții. Imagini video făcute publice ulterior surprind grupuri mari de adolescenți care se îndepărtează în grabă de locul incidentului.

Cei care se aflau în apropiere au spus că atmosfera s-a schimbat brusc, iar situația a devenit dificil de controlat.

După verificarea apelurilor la 911 și a imaginilor video, anchetatorii cred că focul de armă ar fi fost tras de pe plaja aflată sub debarcader.

În continuare, poliția încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii caută două persoane surprinse în imagini ieșind din zona întunecată de sub ponton, la finalul înregistrării.

„Credem că aceste persoane ar putea avea informații relevante pentru anchetă”, au transmis autoritățile. „Dacă știți cine sunt sau dacă una dintre ele sunteți chiar dumneavoastră, este important să luați legătura cu detectivul Sam Stuber la numărul (912) 786-5600 sau la adresa sstuber@cityoftybee.gov.”

Tybee Island este o insulă-barieră situată pe coasta Atlanticului, în statul Georgia, la aproximativ 18 mile est de Savannah.