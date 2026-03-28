Sergent decorat de poliția din Detroit, pus sub acuzare pentru agresiuni sexuale multiple

Autoritățile din statul american Michigan au anunțat punerea sub acuzare a unui fost sergent de poliție din Detroit, suspectat că ar fi dus o „viață dublă” și ar fi comis mai multe agresiuni sexuale grave la începutul anilor 2000, potrivit Fox News.

Cazul, rezultat al unei investigații desfășurate pe parcursul mai multor ani, scoate la iveală detalii despre presupuse fapte comise împotriva unor tinere, inclusiv minore.

Potrivit procurorilor din comitatul Wayne, Benjamin Wagner, în vârstă de 68 de ani, se confruntă cu 14 capete de acuzare, între care opt pentru conduită sexuală criminală de gradul I și cinci pentru răpire.

Ancheta vizează presupuse fapte comise între 1999 și 2003 asupra a cinci victime, cu vârste cuprinse între 15 și 23 de ani.

Procurorul comitatului Wayne, Kym Worthy, a declarat: „Faptul deplorabil în acest caz este că persoana pe care o acuzăm astăzi a dus o viață dublă, ca ofițer de aplicare a legii și violator în serie”.

Aceasta a adăugat:

„Aceste acuzații sunt rezultatul unui parcurs de mai mulți ani către justiție. Faptele presupuse în acest caz sunt tulburătoare, neliniștitoare și revoltătoare.”

Conform autorităților, suspectul ar fi vizat victimele în special în orele dimineții, în zona de nord-vest a orașului Detroit. Tinerele ar fi fost abordate în timp ce se deplasau spre școală, se întorceau de la serviciu sau își vizitau prietenii.

Anchetatorii susțin că, în fiecare dintre cazuri, bărbatul ar fi atacat victimele din spate, le-ar fi amenințat cu o armă de foc și le-ar fi forțat să se deplaseze către zone izolate, unde ar fi avut loc agresiunile sexuale.

Procurorii au precizat că faptele s-ar fi produs la câțiva kilometri de locuința suspectului, însă au respins ipoteza că aceasta ar fi fost locul în care erau duse victimele.

Benjamin Wagner a lucrat în cadrul Departamentului de Poliție din Detroit între 1989 și 2017, perioadă în care a activat în mai multe structuri, inclusiv în investigații criminale și servicii tactice. Acesta s-a retras din activitate cu distincții.

NEW: Retired Detroit police sergeant accused of kidnapping and r<>ping multiple victims while on duty Prosecutor Kym Worthy said the alleged assaults occurred between 1999 and 2003 and involved victims aged 15 to 23 Benjamin Wagner, 68, who worked for the Detroit Police… pic.twitter.com/KDny7ZqQqA — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 20, 2026

Descoperirea care a dus la formularea acuzațiilor este legată de o investigație mai amplă, declanșată după identificarea, în 2009, a peste 11.000 de kituri de agresiune sexuală netestate, abandonate într-un depozit al poliției din Detroit.

Reevaluarea probelor a permis reluarea unor cazuri mai vechi și identificarea unor potențiale legături.

Suspectul a fost arestat la începutul lunii în orașul Greenville, din statul North Carolina, unde locuia după pensionare. Acesta a acceptat extrădarea pentru a fi judecat în Michigan.

Autoritățile au precizat că Wagner nu va fi urmărit penal pentru eventuale infracțiuni legate de utilizarea unei arme de foc, întrucât termenul de prescripție pentru astfel de fapte în Michigan este de șase ani.

Cele cinci victime implicate în dosar au raportat agresiunile la momentul producerii lor și au fost supuse procedurilor de colectare a probelor medico-legale.

Reprezentanții autorităților au transmis un apel public către alte persoane care ar putea fi victime ale suspectului să contacteze unitatea pentru infracțiuni sexuale din cadrul poliției din Detroit. Oficialii au subliniat că este posibil ca unele cazuri să nu fi fost raportate anterior.