Bill Cosby, vinovat într-un caz de agresiune sexuală. Va plăti despăgubiri de 59,25 milioane de dolari

Un juriu civil din California a decis luni că actorul Bill Cosby este responsabil pentru drogarea și agresarea sexuală a unei femei în 1972, acordând reclamantei despăgubiri totale de 59,25 milioane de dolari, potrivit Associated Press.

Verdictul a fost pronunțat după un proces desfășurat timp de aproape două săptămâni în Santa Monica, iar deliberările juraților au durat aproximativ două zile.

Potrivit hotărârii, Cosby, în vârstă de 88 de ani, a fost găsit responsabil pentru agresiune și violență sexuală împotriva Donnei Motsinger. Juriul i-a acordat acesteia 17,5 milioane de dolari pentru prejudicii suferite în trecut și 1,75 milioane de dolari pentru prejudicii viitoare.

Aceste sume au vizat, între altele, „suferința psihică, pierderea bucuriei de a trăi, inconvenientele, durerea, anxietatea, umilința și suferința emoțională”.

Ulterior, într-o a doua etapă a procesului desfășurată luni după-amiază, juriul a decis acordarea a încă 40 de milioane de dolari sub formă de daune punitive.

Avocata lui Bill Cosby, Jennifer Bonjean, a declarat într-un e-mail transmis după pronunțarea primei părți a despăgubirilor că echipa de apărare este dezamăgită de verdict și intenționează să îl conteste.

„Suntem dezamăgiți și intenționăm pe deplin să atacăm verdictul prin apel”, a transmis Jennifer Bonjean, potrivit relatării de presă.

Ea nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu privind suma suplimentară de 40 de milioane de dolari acordată ulterior ca daune punitive.

Decizia instanței civile vine la aproape cinci ani după ce Bill Cosby a fost eliberat din închisoare în Pennsylvania, în urma anulării unei condamnări penale bazate pe acuzații similare.

De-a lungul timpului, acesta a încheiat unele litigii prin înțelegeri amiabile, iar în alte procese a fost obligat la plata unor despăgubiri. Totuși, suma stabilită luni este, potrivit relatării, probabil cea mai mare pe care a fost obligat să o plătească într-un astfel de caz.

După pronunțarea hotărârii, Donna Motsinger a transmis un mesaj în care a afirmat că verdictul are o semnificație care depășește propriul ei caz.

„Acest verdict nu este doar despre mine — este despre a fi, în sfârșit, ascultată și despre tragerea la răspundere a domnului Cosby”, a declarat Motsinger.

„Am purtat povara a ceea ce mi s-a întâmplat timp de mai bine de 50 de ani. Nu dispare niciodată. Astăzi, un juriu a văzut adevărul și l-a tras la răspundere. Asta înseamnă totul. Sper ca acest lucru să le dea putere și altor supraviețuitoare care încă își așteaptă momentul de a fi auzite.”

Conform acțiunii depuse în instanță în 2023, Motsinger lucra în anii 1970 ca ospătăriță la un restaurant din Sausalito, în apropiere de San Francisco. Ea a susținut că Bill Cosby a invitat-o la un spectacol de stand-up comedy susținut la un teatru din apropiere, în San Carlos. Amândoi aveau atunci în jur de 30 de ani.

Potrivit plângerii, Cosby i-ar fi oferit vin și două pastile despre care femeia a crezut că sunt aspirină. Aceasta a susținut că intra și ieșea din starea de conștiență în timp ce doi bărbați o urcau într-o limuzină.

În documentele depuse la dosar, acțiunea civilă susține că femeia s-a trezit ulterior în propria locuință fără haine, cu excepția lenjeriei intime.

„S-a trezit în casa ei fără haine, cu excepția lenjeriei intime — fără bluză, fără sutien și fără pantaloni”, se arată în cererea de chemare în judecată.

„Știa că fusese drogată și violată de Bill Cosby.”

La rândul lor, avocații lui Cosby au contestat acuzațiile și au susținut în documentele depuse la instanță că acestea se bazează aproape în întregime pe speculații și presupuneri. Potrivit apărării, Motsinger „recunoaște de bunăvoie că nu are nicio idee despre ce s-a întâmplat”.

Procesul intentat de Motsinger a avansat relativ rapid în instanțele din California, ajungând la verdict în aproximativ doi ani și jumătate de la depunerea acțiunii, în timp ce alte procese similare împotriva lui Cosby au rămas pe rol mai mult timp.

„Le suntem recunoscători juraților pentru atenția acordată probelor și doamnei Motsinger pentru curajul extraordinar de care a dat dovadă venind în față”, a declarat Jesse Creed, unul dintre avocații reclamantei.

Bill Cosby nu a depus mărturie în acest proces. Printre martori s-a aflat și Andrea Constand, fost administrator sportiv la Temple University, în cazul căreia Cosby fusese condamnat penal în Pennsylvania în 2018 pentru agresiune sexuală.

Acea condamnare a fost ulterior anulată de Curtea Supremă a statului, iar Cosby a fost eliberat după ce executase aproape trei ani din pedeapsa de trei până la zece ani de închisoare.

Donna Motsinger formulase pentru prima dată acuzațiile sale în mod anonim, în cadrul procesului intentat de Andrea Constand în 2005.

În 2022, un alt juriu din Santa Monica a acordat despăgubiri de 500.000 de dolari unei femei care a afirmat că Bill Cosby a agresat-o sexual la Playboy Mansion când era adolescentă, în 1975.

Procesul Donnei Motsinger se adaugă unei serii mai ample de acuzații de viol, agresiune sexuală și hărțuire sexuală formulate de cel puțin 60 de femei împotriva lui Bill Cosby. Acesta a negat toate acuzațiile.