Cofondatorul Uber s-a mutat din California înainte ca un proiect de lege privind impozitul pe avere să îl vizeze

Miliardarul și cofondatorul Uber, Travis Kalanick, a anunțat că s-a mutat în Austin, Texas, cu doar câteva săptămâni înainte ca un proiect de lege privind impozitul pe avere să îi vizeze averea estimată la 3,6 miliarde de dolari, potrivit foxbusiness.com.

Miliardarul a plecat din San Francisco în Texas cu doar 14 zile înainte de Anul Nou, moment în care urma să intre în vigoare termenul limită retroactiv de rezidență prevăzut de propunerea de impozitare a miliardarilor.

„Ca să fie clar, pe 18 decembrie m-am mutat în Texas. Nu știu de ce 18 decembrie este atât de special, dar să zicem că e înainte de ianuarie. Simt că aș rata ceva când văd că oamenii ăștia pleacă în Florida. Îmi zic: «Frate! De ce atâta agitație în Florida?»”, a declarat Kalanick, într-un interviu acordat TPBN.

Plecare lui Kalanick vine după ce alți miliardari din California, stabiliți de multă vreme în stat, s-au mutat cu familiile sau și-au mutat afacerile în Texas în ultimii ani, printre aceștia numărându-se Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, Joe Lonsdale, cofondatorul Palantir, și David Sacks, investitor de capital de risc.

Kalanick profită de mutarea sa pentru a-și lansa noua afacere, Atoms - cunoscută anterior sub numele de City Storage Systems - care se axează pe robotica industrială și pe inteligența artificială „utilizată în scopuri productive”, a declarat el în timpul interviului.

Deși nu s-a calificat încă pentru votul din noiembrie, propunerea - susținută de Sindicatul Internațional al Angajaților din Servicii -United Healthcare Workers West (SEIU-UHW) - ar impune o taxă unică de 5% asupra averii nete a rezidenților din California cu o avere de peste 1 miliard de dolari.

Impozitul ar urma să fie plătit în 2027, iar contribuabilii ar putea eșalona plățile pe o perioadă de cinci ani, cu taxe suplimentare, potrivit Biroului Analistului Legislativ din California.

Dacă măsura va fi aprobată de alegători, orice persoană care era rezidentă în California la data de 1 ianuarie 2026 ar fi obligată să plătească acest impozit, conform propunerii. Potrivit estimărilor revistei Forbes, Kalanick ar putea avea de plătit aproximativ 180 de milioane de dolari.