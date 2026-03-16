Fostă profesoară și iubitul ei, inculpați în Texas pentru zeci de infracțiuni sexuale asupra unui copil

O fostă profesoară suplinitoare din statul american Texas și partenerul ei sunt acuzați de un număr mare deinfracțiuni sexuale împotriva unui minor, după ce autoritățile au extins ancheta inițiată în luna decembrie, potrivit Fox News.

Potrivit documentelor judiciare și informațiilor furnizate de poliție, cei doi se confruntă acum cu un total de 38 de capete de acuzare, iar valoarea cumulată a cauțiunilor stabilite de instanță se apropie de 9 milioane de dolari.

Cazul o vizează pe Madison Paige Jones, fostă profesoară suplinitoare în cadrul Midlothian Independent School District, și pe partenerul ei, Zackery Dondlinger.

Investigația a fost declanșată după ce poliția din Midlothian a primit o sesizare privind posibile abuzuri asupra unui copil de 5 ani care locuia în locuința lui Jones.

Autoritățile au confirmat că Jones a fost arestată pe 19 decembrie 2025, iar ulterior anchetatorii l-au identificat pe Dondlinger drept al doilea suspect implicat în caz.

Inițial, cauțiunea pentru Madison Paige Jones a fost stabilită la 90.000 de dolari, în timp ce pentru Zackery Dondlinger era de aproximativ 250.000 de dolari. După depunerea unor acuzații suplimentare la începutul lunii martie, instanța a decis majorarea semnificativă a sumelor.

În prezent, cauțiunea pentru Dondlinger este stabilită la 5 milioane de dolari, iar cea pentru Jones la 3,8 milioane de dolari.

Conform documentelor judiciare, Jones este acuzată de 13 capete de acuzare pentru agresiune sexuală agravată asupra unui copil, o acuzație de deținere de materiale pornografice cu minori, două capete de acuzare pentru acte indecente cu un copil implicând contact sexual și trei capete de acuzare pentru acte indecente cu un copil implicând expunere.

În același dosar, Zackery Dondlinger se confruntă cu o acuzație de „performanța sexuală a unui copil” în cazul unui minor sub 14 ani, 13 capete de acuzare pentru agresiune sexuală agravată asupra unui copil, două acuzații de acte indecente cu un copil cu contact sexual, trei acuzații de acte indecente cu un copil prin expunere și un mandat de arestare pentru infracțiune de tip felony.

Potrivit informațiilor publicate de postul american NewsChannel10, poliția din Midlothian a fost chemată pe 17 decembrie la locuința unei femei care s-a prezentat drept prietenă a lui Jones.

Femeia le-a spus polițiștilor că este îngrijorată de comportamentul lui Dondlinger față de copilul de 5 ani care locuia în casa lui Jones. În acea perioadă, Jones și Dondlinger se aflau într-o relație.

Documentele din dosar arată că Jones le-ar fi declarat anchetatorilor că partenerul ei i-ar fi cerut să comită abuzurile asupra copilului. Potrivit relatărilor consemnate în dosar, „Dondlinger i-ar fi spus să agreseze sexual copilul, iar ea ar fi pus în aplicare aceste acte”.

De asemenea, documentele menționează că Jones le-ar fi spus autorităților că Dondlinger avea „fantezii sexuale care implicau copilul”.

Potrivit declarațiilor incluse în declarațiile sub jurământ obținute de presă, Jones ar fi descris anchetatorilor actele comise și ar fi afirmat că a filmat abuzurile.

Conform documentelor, ea le-ar fi spus polițiștilor că „a înregistrat videoclipuri cu abuzurile și i le-a trimis lui Dondlinger prin Snapchat”.

În timpul perchezițiilor efectuate pe baza unui mandat, anchetatorii au confiscat telefonul iPhone al lui Jones. Într-unul dintre documente se precizează că pe dispozitiv a fost găsit un mesaj trimis de Dondlinger care ar susține versiunea prezentată de Jones, potrivit căreia acțiunile au fost realizate la solicitarea acestuia.

Autoritățile au ridicat și un iPad din locuința lui Jones, iar în momentul arestării lui Dondlinger au fost confiscate două telefoane iPhone aparținând acestuia.

Midlothian Independent School District a transmis că Madison Paige Jones nu mai este angajată a instituției. Reprezentanții districtului au precizat că aceasta a lucrat ca profesoară suplinitoare de patru ori în anul precedent.

Oficialii școlari au declarat că nu există informații care să indice că acuzațiile ar avea legătură cu activitatea profesională a lui Jones sau că faptele investigate ar fi avut loc pe proprietatea școlii.

Ancheta continuă, iar cazul se află în prezent în proceduri judiciare în comitatul Ellis, statul Texas.