Trecerea la ora de vară. Secretele nopții în care timpul sare înainte

În fiecare primăvară, în ultimul weekend din martie, ceasurile sunt date înainte cu o oră. La ora 3:00, timpul sare direct la 4:00. Pentru majoritatea oamenilor, trecerea la ora de vară înseamnă doar 60 de minute de somn pierdute.

Pentru infrastructura digitală însă, noaptea trecerii la ora de vară este una dintre cele mai sensibile din an.

Bănci, aeroporturi, rețele de telecomunicații, sisteme de plăți și servere globale trebuie să gestioneze un moment paradoxal: o oră din calendar care pur și simplu nu mai există.

Specialiștii în IT numesc acest moment „DST transition” (Daylight Saving Time transition), iar pentru sistemele informatice poate deveni o sursă de erori dacă nu este pregătit din timp.

Majoritatea sistemelor informatice nu folosesc ora locală pentru operațiuni interne. Ele funcționează pe baza timpului universal coordonat, cunoscut drept UTC.

Acest standard este menținut la nivel global de organizații precum International Bureau of Weights and Measures și este distribuit serverelor prin protocoale speciale de sincronizare a timpului, cum este Network Time Protocol (NTP).

Serverele marilor companii sau ale instituțiilor financiare sunt sincronizate permanent cu aceste surse oficiale de timp, astfel încât diferențele să nu depășească câteva milisecunde.

Chiar și așa, în noaptea schimbării orei, administratorii de sisteme monitorizează atent bazele de date și aplicațiile sensibile, deoarece unele programe mai vechi pot interpreta greșit momentul în care ora „sare” de la 03:00 la 04:00.

Pentru sistemele bancare, timpul exact este esențial. Orice tranzacție electronică este înregistrată cu un marcaj temporal precis.

Rețelele internaționale de plăți, precum SWIFT, folosesc standarde stricte de sincronizare pentru a evita apariția unor tranzacții duplicate sau a unor erori de ordonare a operațiunilor.

În România, instituții precum Banca Națională a României și sistemele de plăți interbancare monitorizează aceste procese pentru a se asigura că operațiunile nocturne sunt înregistrate corect.

De regulă, în intervalul schimbării orei sunt programate cât mai puține operațiuni automate tocmai pentru a reduce riscurile tehnice.

Industria aviatică a găsit o soluție simplă pentru a evita confuziile: nu folosește ora locală. Toate planurile de zbor, programele echipajelor și comunicațiile aeronautice sunt calculate în UTC, standard stabilit la nivel global de International Air Transport Association și de International Civil Aviation Organization.

Astfel, pentru piloți și controlorii de trafic aerian, schimbarea orei de vară nu există în mod real. Ea apare doar în orarele locale afișate pasagerilor.

De-a lungul anilor, schimbarea orei a provocat mai multe incidente tehnice la nivel mondial.

În unele cazuri:

-sisteme informatice au înregistrat tranzacții cu ore greșite -baze de date au creat înregistrări duplicate -programe automate s-au blocat din cauza unei ore inexistente.

Companii precum Microsoft sau Google publică periodic actualizări software pentru a preveni astfel de probleme, mai ales în sistemele de operare și în infrastructura cloud.

Pentru utilizatorii obișnuiți, schimbarea la ora de vară pare un detaliu minor. În spatele acestei ajustări se află însă o infrastructură globală complexă, în care fiecare secundă trebuie sincronizată cu precizie.

În noaptea în care ceasurile sar peste o oră, mii de ingineri, administratori de sisteme și operatori din infrastructuri critice urmăresc atent dacă timpul continuă să curgă exact așa cum trebuie.