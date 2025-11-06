ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea date mai exacte despre conturile deschise în România și un mod mai rapid de a le corela cu fluxurile de bani.

Un proiect de modificare a regulilor de funcționare a Registrului central electronic pentru conturi (IBAN) impune băncilor și instituțiilor de plată să trimită zilnic informații standardizate, astfel încât Fiscul să identifice mai ușor cine deține conturi, cine sunt beneficiarii reali și să poată verifica tranzacțiile suspecte. Ce înseamnă, concret, pentru clienții băncilor și pentru sistemul financiar.

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare (denumit pe scurt Registrul IBAN) este o bază de date centralizată, gestionată de ANAF. El reunește informații despre conturi: cine le are, când le-au fost deschise sau închise, IBAN-ul fiecărui cont și, în anumite situații, cine sunt beneficiarii reali.

„Scopul oficial este să ofere autorităților instrumente mai bune pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și finanțării terorismului, conform standardelor internaționale”, se arată în proiectul ANAF.

Principalele noutăți din proiectul de ordin sunt:

-instituțiile de credit, instituțiile de plată și emitenții de monedă electronică vor transmite zilnic, în format standard (fișier XML), lista conturilor deschise și închise, cu datele de identificare ale titularilor, persoanelor cu drept de semnătură, celor care acționează în numele clientului și ale beneficiarilor reali;

-se va publica pe site-ul ANAF structura exactă a fișierului XML și instrucțiunile tehnice, astfel încât toate instituțiile să trimită informațiile în același format;

-se cere includerea și a informațiilor despre persoane care închiriază casete de valori la bănci, precum și date despre încetarea contractelor de închiriere.

„Practic, raportarea devine mai frecventă, mai standardizată și mai riguroasă”, se mai arată în proiect

Registrul IBAN centralizează informații despre conturi (cine e titular, cine e beneficiar real, IBAN, date de deschidere/închidere). Raportarea zilnică permite ANAF să știe, în timp real, ce conturi există sau s-au închis și să facă legătura între mai multe conturi deținute de aceeași persoană sau structură.

Totodată, instituțiile de control pot folosi Registrul pentru a identifica rapid conturile care trebuie investigate. Apoi, pot solicita, în baza legii și după procedurile existente, extrase de cont sau detalii despre tranzacții specifice (de obicei în cadrul unei investigații fiscale sau penale).

Prin urmare, ANAF are datele care să îi permită să sincronizeze anchetele și să ceară rapid informații detaliate când există suspiciuni.

Potrivit proiectului, ANAF a constatat că, la transmisii similare de date, există multe erori sau lipsuri: conturi fără CNP, conturi fără beneficiar real, date de identificare greșite (de exemplu, data de naștere înlocuită cu data de deschidere a contului) sau conturi ale nerezidenților fără NIF: „Aceste disfuncționalități îngreunează munca autorităților și reduc eficiența controalelor”.

Standardizarea și raportarea zilnică, se mai arată în proiect, sunt menite să:

-reducă greșelile de raportare;

-îmbunătățească corelarea între bazele interne ale ANAF și cele externe;

-accelereze identificarea schemelor de fraudă sau a circuitelor folosite pentru spălare de bani;

-asigure transparență și conformitate cu recomandările internaționale (FATF).

Băncile și ceilalți furnizori financiari vor trebui să-și alinieze sistemele IT la structura XML publicată de ANAF și să valideze datele înainte de trimitere, pentru a evita erorile care blocau anterior procesarea. Raportarea zilnică înseamnă efort tehnic și operațional suplimentar, dar, pe termen lung, va standardiza fluxurile de date și va reduce clarificările manuale.

Pentru majoritatea clienților obișnuiți, schimbările nu vor afecta viața de zi cu zi, nu se urmăresc conturile normale ale persoanelor fără motiv legal.

Dacă există suspiciuni rezonabile (fraudă, evaziune, spălare de bani), ANAF va avea posibilitatea de a identifica mai rapid conturile relevante și de a solicita extrase sau investigații. Corectitudinea datelor tale (CNP, nume, date de identificare) devine mai importantă- erorile în raportările băncii pot complica eventuale verificări sau pot amâna soluționarea unor situații”.