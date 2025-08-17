Economie Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație







Plățile online și transferurile bancare au transformat modul în care românii își gestionează banii. Deși această variantă a câștigat teren în fața numerarului, erorile apar la tot pasul.

Dacă ai făcut o plată greșită, ai la dispoziție variante prin care îți poți recupera banii, iar banca ar trebui să fie aliatul de nădejde într-o astfel de situație. În exclusivitate pentru EVZ, avocatul Daniel Velicu a explicat cum ar trebui să procedeze românii care se confruntă cu o astfel de situație.

Tranzacțiile online se efectuează cu carduri de debit sau credit, prin introducerea numărului cardului, a numelui titularului și a codului CVV. Este important de reținut că PIN-ul cardului nu este solicitat niciodată pentru astfel de plăți.

Pentru siguranță, multe bănci oferă sistemul 3D Secure, care solicită, pe lângă datele cardului, o parolă unică. Astfel, chiar dacă cineva obține informațiile cardului, tranzacția nu poate fi realizată fără parola suplimentară.

Transferurile bancare online nu necesită utilizarea cardului și se efectuează prin aplicația băncii, permițând trimiterea banilor către alte conturi, plata facturilor sau efectuarea schimburilor valutare. Pentru a evita o situație în care să faci o plată greșită, este obligatoriu să ai la îndemână numele complet și IBAN-ul beneficiarului.

Primul pas este să contactezi banca și să explici situația. Instituția poate solicita băncii beneficiarului să returneze suma trimisă din greșeală.

„Primul pas este să anunțați banca la care aveți cont, dar și instituția bancară la care este înregistrat IBAN-ul persoanei către care ați efectuat plata. O simplă notificare pe email, în care să menționați că ați efectuat o plată din greșeală. Atașați pe email dovada plății și o copie de buletin. Dacă este o instituție dintr-o altă țară, este necesar să căutați site-ul oficial al instituției respective pentru a găsi datele”, susține avocatul Daniel Velicu.

Beneficiarul are obligația legală de a restitui banii, însă dacă refuză, banca nu poate forța rambursarea.

În acest caz, intervenția unui avocat devine necesară. Potrivit art. 243 din Codul penal, însușirea pe nedrept a unui bun mobil care aparține altuia sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile poate fi sancționată cu amendă sau închisoare de până la trei luni.