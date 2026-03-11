Bărbat reținut după ce a agresat două femei în Sectorul 4. A fost prins de trecători

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut, fiind acuzat că a agresat sexual două femei pe străzile din Sectorul 4 al Capitalei, incidentele având loc în aceeași zi. Făptașul a fost prins de trecători după a doua agresiune, un bărbat reușind să-l imobilizeze până la sosirea poliției.Marți seara, în jurul orei 20:40, Poliția Capitalei a fost sesizată prin 112 de o tânără de 24 de ani, care a reclamat că, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

Victima le-a spus oamenilor legii că agresorul a atins-o cu mâinile în zona intimă, după care a părăsit locul faptei.

„La data de 11 martie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 26 Poliţie au depistat în flagrant delict şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea a două infracţiuni de agresiune sexuală”, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei.

Ulterior, în jurul orei 21:20, polițiștii au primit sesizare de la o femeie de 28 de ani, care a reclamat că, în timp ce se afla pe o altă stradă din același sector, ar fi fost agresată sexual în condiții similare.

În timpul celui de-al doilea incident, victima a strigat după ajutor, iar mai mulți trecători din zonă au intervenit pentru a-i oferi sprijin. Unul dintre aceștia a reușit să-l oprească și să-l țină la fața locului până la sosirea poliției.

Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul secției pentru audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de agresiune sexuală.

