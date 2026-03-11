Social

Bărbat reținut după ce a agresat două femei în Sectorul 4. A fost prins de trecători

Comentează știrea
Bărbat reținut după ce a agresat două femei în Sectorul 4. A fost prins de trecătoriAgresata. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut, fiind acuzat că a agresat sexual două femei pe străzile din Sectorul 4 al Capitalei, incidentele având loc în aceeași zi. Făptașul a fost prins de trecători după a doua agresiune, un bărbat reușind să-l imobilizeze până la sosirea poliției.Marți seara, în jurul orei 20:40, Poliția Capitalei a fost sesizată prin 112 de o tânără de 24 de ani, care a reclamat că, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

Acuzat că a agresat sexual două femei în plină stradă

Victima le-a spus oamenilor legii că agresorul a atins-o cu mâinile în zona intimă, după care a părăsit locul faptei.

„La data de 11 martie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 26 Poliţie au depistat în flagrant delict şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea a două infracţiuni de agresiune sexuală”, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei.

Ulterior, în jurul orei 21:20, polițiștii au primit sesizare de la o femeie de 28 de ani, care a reclamat că, în timp ce se afla pe o altă stradă din același sector, ar fi fost agresată sexual în condiții similare.

Decizie disperată în Iran. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
Decizie disperată în Iran. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
Cât va costa mielul de Paște în 2026. Fermierii dau vina pe importuri și scumpesc carnea
Cât va costa mielul de Paște în 2026. Fermierii dau vina pe importuri și scumpesc carnea

Victima a fost ajutată de trecători

În timpul celui de-al doilea incident, victima a strigat după ajutor, iar mai mulți trecători din zonă au intervenit pentru a-i oferi sprijin. Unul dintre aceștia a reușit să-l oprească și să-l țină la fața locului până la sosirea poliției.

Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul secției pentru audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de agresiune sexuală.

Un tată din Sibiu, acuzat că și-a agresat sexual fiica

Un caz teribil a ieșit la lumină în Sibiu, unde un tată și-ar fi agresat sexual fiica timp de cinci ani. Copila avea doar nouă ani în perioada respectivă, iar acum a ales să își caute dreptatea în fața instanței. Tatăl victimei a fost trimis în judecată, urmând ca judecătorii să decidă câți ani va sta în spatele gratiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:34 - Decizie disperată în Iran. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
17:30 - Bărbat reținut după ce a agresat două femei în Sectorul 4. A fost prins de trecători
17:17 - Cât va costa mielul de Paște în 2026. Fermierii dau vina pe importuri și scumpesc carnea
17:10 - Parlamentul dezbate cererea CSAT. George Simion spune nu cererii lui Trump: Va avea consecințe catastrofale. Update
17:05 - Impozite mai mici pentru românii care au scos bani din buzunar pentru investiții
16:58 - Departamentul de Justiție investighează utilizarea Binance de către Iran pentru a evita sancțiunile

HAI România!

Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4

Proiecte speciale