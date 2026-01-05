Violență în familie în Gorj. Bărbat arestat după ce și-a agresat fiul și și-a amenințat familia cu un cuțit

Un caz grav de violență în familie, petrecut în seara de Revelion într-o localitate din județul Gorj, s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui bărbat de 35 de ani. Acesta este acuzat că și-a agresat fiul adolescent și și-a amenințat familia cu un obiect tăietor, pe fondul consumului de alcool. Au contribuit și antecedentele similare la situația din prezent.

Intervenția autorităților a fost declanșată după un apel la numărul de urgență 112, efectuat de fiica minoră a bărbatului, iar cazul scoate din nou în evidență riscurile majore asociate violenței domestice repetate.

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, incidentul a avut loc pe 31 decembrie, în jurul orei 19:00, într-o gospodărie din comuna Țânțăreni, satul Chiciora.

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112 de o fată de 13 ani, care a anunțat că tatăl său provoacă scandal în locuință și se manifestă agresiv față de membrii familiei.

Din verificările efectuate la fața locului, anchetatorii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, se afla la domiciliu împreună cu soția și cei doi copii minori. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între acesta și fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi izbucnit un conflict spontan.

„În jurul orei 18:50, bărbatul s-ar fi lovit reciproc cu fiul său minor, în urma unui conflict generat de consumul de alcool”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Adolescentul a suferit excoriații la nivelul gâtului, însă nu a solicitat intervenția unui echipaj medical.

După ce fiica a apelat numărul de urgență, bărbatul ar fi escaladat comportamentul violent. Conform relatărilor poliției, acesta și-ar fi amenințat membrii familiei cu un obiect tăietor și le-ar fi luat telefoanele mobile, pentru a le împiedica să mai contacteze autoritățile.

Ulterior, bărbatul a părăsit locuința, înainte de sosirea forțelor de ordine, ceea ce a determinat declanșarea unei operațiuni de căutare.

În urma evaluării situației, polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, care au indicat existența unui pericol iminent pentru membrii familiei. În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Acest ordin avea rolul de a limita orice contact între agresor și victime și de a preveni repetarea unor fapte violente.

Datele din bazele de date ale poliției au arătat că nu era pentru prima dată când autoritățile interveniseră într-un conflict familial provocat de același bărbat. În anul 2024, pe numele acestuia mai fusese emis un ordin de protecție provizoriu, tot ca urmare a unor acte de violență în familie.

După plecarea bărbatului de la domiciliu, polițiștii au constituit o echipă operativă formată din lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Poliției Târgu Cărbunești, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Acțiunea a avut ca scop identificarea și localizarea rapidă a suspectului, având în vedere riscul pe care acesta îl reprezenta.

În data de 3 ianuarie 2026, bărbatul a fost depistat de polițiști în apropierea locuinței sale. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentat instanței.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie și amenințare. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru documentarea completă a antecedentelor.