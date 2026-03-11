Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top

Forbes a publicat lista anuală a miliardarilor lumii pentru 2026. Elon Musk, proprietarul Tesla și Space X, a devenit cea mai bogată persoană înregistrată vreodată, cu o avere de 839 de miliarde de dolari.

Forbes a lansat pe 10 martie 2026 cea de-a 40-a ediție a listei mondiale a miliardarilor, stabilind noi repere în ceea ce privește averea globală. Anul acesta, pe listă figurează 3.428 de miliardari, cu 400 mai mulți decât în 2025, marcând cea mai mare creștere de la debutul clasamentului în 1987.

Valoarea combinată a averilor acestora a ajuns la 20,1 trilioane de dolari, în creștere de la 16,1 trilioane anul trecut. În premieră, 20 de persoane dețin averi care depășesc pragul de 10 cifre.

Pentru al doilea an consecutiv, Elon Musk ocupă prima poziție în topul Forbes. Averea sa este estimată la 839 de miliarde de dolari, marcând cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Creșterea rapidă a averii, de aproximativ jumătate de trilion de dolari față de anul precedent, se datorează evoluției valorii acțiunilor Tesla și planurilor ca SpaceX să devină publică în 2026.

Musk este astfel primul om care depășește pragul de 800 de miliarde de dolari și se află pe drumul spre a deveni primul trilionar din lume.

În urma lui Musk, pe locul doi se află Larry Page, cofondator Google, cu o avere de 257 de miliarde de dolari, urmat de Sergey Brin, cofondator Google, cu 237 de miliarde.

Pe locul patru se situează Jeff Bezos, fondator Amazon, cu 224 de miliarde, iar topul este completat de Mark Zuckerberg, CEO Meta, cu 222 de miliarde de dolari.

Creșterea rapidă a averilor miliardarilor a fost influențată de explozia piețelor alimentate de inteligența artificială. “Este anul miliardarilor”, a declarat Chase Peterson-Withorn, redactor-șef Forbes, Wealth. “Planeta a adăugat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele douăsprezece luni, pe măsură ce boom-ul bursier alimentat de AI a dus averile la niveluri până acum inimaginabile”, a mai spus el.

În clasament figurează și Donald Trump, președintele al Statelor Unite, cu o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari, situându-se pe poziția 645 la nivel mondial.

Averea sa a crescut cu 27%, datorită tranzacțiilor în criptomonede și anulării unei penalități juridice în New York.