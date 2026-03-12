Averea însumată a miliardarilor din Rusia, mai mare decât depozitele tuturor cetățenilor

Averile cumulate ale miliardarilor din Rusia au ajuns să depășească totalul economiilor păstrate de populație în depozitele bancare, evidențiind nivelul ridicat al bogăției în această țară. Datele recente arată că o parte extrem de restrânsă a societății controlează resurse financiare mai mari decât sumele economisite de milioane de cetățeni, informează united24media.

Potrivit analizelor economice, patrimoniul celor mai bogați ruși a crescut semnificativ în ultimii ani, în ciuda contextului economic complicat și a sancțiunilor internaționale. Creșterea valorii unor active, în special în sectoare precum energie, resurse naturale și industrie, a contribuit la majorarea rapidă a averilor deținute de acești miliardari.

Mai exact, averea cumulată a miliardarilor ruși a atins în 2026 un nivel record, depășind pentru prima dată valoarea totală a economiilor bancare deținute de populația țării. Potrivit datelor recente, patrimoniul net al celor mai bogați ruși a urcat la aproximativ 696,5 miliarde de dolari, iar în clasamentele internaționale apar acum 155 de miliardari din Rusia, cel mai mare număr înregistrat până în prezent.

Această concentrare de capital depășește oficial volumul economiilor pe care cetățenii ruși le păstrează în depozite bancare la termen în ruble, fără a include conturile curente. Statisticile publicate de Banca Rusiei arată că, la 1 februarie 2026, depozitele populației se ridicau la 46,23 trilioane de ruble.

Raportate la cursul de schimb de 78,74 ruble pentru un dolar, aceste economii echivalează cu aproximativ 587 de miliarde de dolari, o sumă considerabil mai mică decât averea totală a miliardarilor din Rusia

Datele recente arată o schimbare semnificativă față de situația economică din 2022. După declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, urmată de impunerea unor sancțiuni extinse și de prăbușirea abruptă a pieței bursiere rusești, averea totală a miliardarilor din această țară s-a redus puternic. Valoarea cumulată a capitalurilor lor a coborât atunci la 352,8 miliarde de dolari, iar numărul celor incluși în clasamentele internaționale a scăzut la 88.

Între timp însă, situația s-a schimbat. Averile marilor oameni de afaceri ruși au intrat pe un trend ascendent și continuă să crească pentru al patrulea an consecutiv. Clasamentul este condus acum de Alexei Mordașov, proprietarul companiei Severstal. Averea sa este estimată la aproximativ 37 de miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 57 la nivel mondial. Iar pe poziția se situează Vladimir Potanin, care controlează Norilsk Nickel și T‑Bank. La nivel global, acesta ocupă locul 79.

În ultimele 12 luni, patrimoniul lui Potanin a crescut cu 5,5 miliarde de dolari, ajungând la 29,7 miliarde. Podiumul este completat de Vagit Alekperov, fondatorul Lukoil, cu o avere estimată la 29,5 miliarde de dolari, poziționat pe locul 81 în clasamentul mondial.

Ediția din 2026 a clasamentului realizat de Forbes aduce și 14 nume noi în rândul miliardarilor ruși. Printre aceștia se numără frații Ruslan și Timur Rahimkulov, care dețin holdingurile de investiții Kafijat și MGTR Alliance și au participații în companii din Ungaria. Averile lor sunt estimate la 1,9 miliarde, respectiv 1,8 miliarde de dolari.

În clasament a intrat pentru prima dată și Alexander Tkaciov, fost guvernator al regiunii Krasnodar Krai și proprietar al grupului agricol Agrokomplex. Averea sa este estimată la aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Tot printre noii veniți se numără și Vladimir Ivanov, fost programator la Yandex și coproprietar al Nebius Group, care apare pe listă cu o avere evaluată la 1 miliard de dolari.

Creșterea spectaculoasă a averilor din vârful ierarhiei economice se produce însă într-un moment dificil pentru finanțele statului rus. În timp ce miliardarii și-au refăcut și chiar extins activele, autoritățile de la Moscova sunt nevoite să consume rezerve importante pentru a susține efortul militar din războiul împotriva Ucrainei. Pentru a menține funcționarea armatei, Kremlinul a recurs la majorări de taxe și la utilizarea fondurilor din Fondul Național de Avere al Rusiei.