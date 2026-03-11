Vile de milioane din Londra, abandonate de elita iraniană. Proprietățile au ajuns în paragină

Mai multe proprietăți de lux aflate pe una dintre cele mai exclusiviste străzi din Londra au ajuns să fie lăsate în paragină după ce au fost cumpărate de persoane apropiate fostului lider suprem al Iranului. Potrivit unor informații apărute în presa britanică, aproximativ 13 vile situate pe celebra Bishop’s Avenue, din zona Hampstead, au fost achiziționate de membri ai elitei iraniene, dar multe dintre ele sunt astăzi goale și neîngrijite, potrivit Metro.

Strada este cunoscută de zeci de ani drept un loc preferat de miliardari, dictatori sau oameni foarte bogați care își mută averile în străinătate. Cu toate acestea, în prezent, o mare parte dintre locuințele de acolo nu sunt ocupate, iar localnicii spun că zona a devenit aproape pustie.

The Bishop’s Avenue se află în nordul Londrei, în apropiere de Hampstead Heath, și este renumită pentru vilele sale impresionante. Proprietățile de aici au fost construite pentru a satisface dorințele unor proprietari extrem de bogați, iar arhitectura este variată, de la clădiri inspirate de temple grecești până la construcții în stil pseudo Tudor.

În timp, însă, multe dintre aceste case au fost lăsate goale și au început să se degradeze. Din acest motiv, unii localnici au ajuns să descrie zona drept o „stradă fantomă”.

Deși valoarea terenurilor și a locuințelor este de ordinul milioanelor de lire sterline, multe dintre proprietăți sunt ocupate doar de agenți de securitate privați care patrulează constant și supraveghează domeniile.

În ultimii ani, persoane din cercurile apropiate regimului iranian ar fi cumpărat terenuri și vile pe această stradă exclusivistă. Printre investitori s-ar afla și apropiați ai fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Proprietățile apar în registrele funciare în special în zonele Arden Court Gardens și White Lodge Close, situate una lângă alta. De asemenea, terenul din spatele unui complex rezidențial închis ar aparține unor persoane care au legături cu regimul iranian. Potrivit informațiilor apărute în presă, un bancher ar fi intermediat achizițiile pentru persoane din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, organizație considerată extrem de loială autorităților de la Teheran.

Tranzacțiile ar fi fost realizate prin intermediul unor companii paravan, o metodă folosită pentru a ascunde identitatea reală a celor implicați.

Valoarea totală a caselor și terenurilor depășește 75 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 87 de milioane de euro. În prezent, multe dintre aceste proprietăți sunt neocupate, iar grădinile au fost lăsate în paragină.

Pe domeniile respective pot fi văzute porți masive încuiate și panouri care avertizează că zona este supravegheată. Pe terenul uneia dintre proprietăți există chiar și un punct improvizat de control al securității, însă nu se observă vehicule sau activitate.

Un agent de securitate privat care lucrează în zonă spune că la vilele deținute de iranieni se vede foarte puțină mișcare.

„Nu vezi prea multă activitate. Sincer, nici nu știam că iranienii le dețin. Este dezordine acolo, dar, ca să fiu sincer, nu prea locuiește nimeni aici; e o stradă fantomă. Mai vezi constructori și grădinari cu dubele lor. Pe vremuri erau Ferrari și Maserati peste tot, dar nu mai este așa. Oligarhii ruși au plecat și au plecat și ceilalți bogați”, a declarat agentul de pază pentru Metro.

The Bishop’s Avenue cuprinde aproximativ 110 proprietăți și a fost mult timp considerată o destinație sigură pentru cei care își mută averile din țări instabile.

De-a lungul timpului, aici au cumpărat proprietăți inclusiv membri ai unor familii politice sau lideri din alte state.

Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, a plătit aproximativ 10 milioane de lire pentru o vilă pe această stradă. Casa avea piscină și sală de cinema, însă proprietatea a fost pierdută ulterior după un litigiu juridic și a ajuns la un moment dat să fie ocupată ilegal.

În multe cazuri, astfel de situații sunt prevenite prin prezența numeroșilor agenți de securitate care patrulează permanent în zonă.

În acest context, politicieni conservatori au cerut o investigație, invocând temeri că unele state ostile folosesc Regatul Unit ca refugiu pentru a-și ascunde averile prin investiții imobiliare.

„Regatul Unit a închis ochii la faptul că figuri importante din regimul despotic iranian își parchează averea și activele la Londra, în timp ce își reprimă brutal propriul popor, sponsorizează terorismul și îi atacă pe aliații noștri”, a declarat Dame Priti Patel, secretar de stat la Ministerul de Externe.

Proprietarii de afaceri din East Finchley, cea mai apropiată zonă comercială de Bishop’s Avenue, spun că plecarea proprietarilor bogați a afectat activitatea economică din zonă.

„Oamenii de pe The Bishops veneau la East Finchley pentru că suntem cei mai aproape. Mai important pentru noi, aveau personal numeros care venea uneori aici să cumpere pentru casă sau să bea o cafea. Acum nu mai e nimic acolo, e o zonă goală – ce risipă. N-ar trebui să fie permis să ții o proprietate doar pentru profit și în unele cazuri să nu locuiești niciodată acolo. Pe vremuri opreau Rolls-Royce și Bentley și cheltuiau bani”, a spus proprietarul unei brutării.

Un angajat al unui pub din apropiere spune că scăderea numărului de locuitori s-a simțit imediat în numărul de clienți.

„Este logic: mai puțini oameni în zonă, mai puțini clienți. Mai venea angajații din case și ocazional câte un oligarh. Acum strada aceea e moartă, parcă a rămas blocată în timp, o glorie apusă”.

Fostul membru al Adunării Londrei pentru acea zonă, Andrew Dinsmore, spune că fenomenul este cunoscut de mult timp.

„Nu știam că iranienii au cumpărat acolo, dar nu mă surprinde deloc. De ani de zile, super bogații cumpără case și terenuri acolo și le lasă goale, știind că este o investiție. Dacă le impui o taxă pe vilă sau pe a doua locuință de 5.000 de lire pe an, pentru ei nu înseamnă nimic. Sunt mulți oameni care au nevoie de locuințe, iar aceste locuri stau goale. Ei cumpără cărămizi care, în mod real, se transformă în aur pentru ei datorită pieței imobiliare din Londra.

Sunt oameni din toată lumea. Când situația era incertă în Hong Kong, oamenii cumpărau case pe Bishops Avenue în caz că trebuiau să plece, știind că este o investiție. Au fost și mulți oligarhi ruși”, a declarat pentru Metro Andrew Dinsmore. El spune că fenomenul afectează și comunitatea locală.

„Aceste case goale înseamnă mai puțini clienți pentru magazinele, puburile și cafenelele din East Finchley. Acești proprietari super bogați, absenți, nu oferă nimic comunității locale. Politica guvernamentală trebuie schimbată pentru a interzice ca aceste case să rămână goale doar pentru ca unii să devină mai bogați. Pentru mulți oameni bogați (ca în Iran) deținerea unei astfel de case este o poliță de asigurare”, a mai spus acesta.