Se strigă „Moarte lui Mojtaba” pe străzile din Teheran, în timp ce teroriștii susținuți de Iran salută numirea acestuia. Trump: prețul petrolului, un preț mic pentru eliminarea amenințării nucleare. Live text

Mișcarea teroristă Hezbollah, susținută de dictatura teocratică de la Teheran, și-a instruit membrii săi să atace armata libaneză în cazul în care aceasta încearcă să intervină în activitățile grupării, a declarat o sursă familiarizată cu detaliile pentru The Jerusalem Post.

„Instrucțiunea este foarte clară: dacă armata libaneză încearcă să demonteze o poziție sau să prevină lansarea de rachete, atacați-o”, a spus sursa.

Directiva vine în contextul în care guvernul libanez a început recent să ia măsuri împotriva iranienilor și a membrilor Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din țară.

Printre alte măsuri, Libanul a anunțat că cetățenii iranieni pot intra acum în țară doar cu viză, a desemnat IRGC drept organizație ilegală și a expulzat înalți oficiali iranieni din țară.

Acțiunea Libanului vine în urma cererii Israelului de a acționa împotriva membrilor regimului care operează pe teritoriul libanez.

Turcia intenționează să desfășoare astăzi șase avioane de vânătoare F-16 în nordul Ciprului pentru a consolida apărarea comunității turce de acolo, a declarat postul de televiziune NTV, citând un oficial al aviației civile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, separatistă.

Sâmbătă, o sursă din Ministerul Apărării din Turcia a declarat că Turcia are în vedere desfășurarea de avioane F-16 în Cipru, printre alte măsuri luate pentru a asigura securitatea statului cipriot turc, pe măsură ce conflictul se extinde în regiune.

IDF a anunțat că a încheiat un nou val de atacuri împotriva infrastructurii regimului iranian în mai multe regiuni din Iran. Un purtător de cuvânt al IDF a anunțat acest lucru, adăugând că, în cadrul atacurilor, Forțele Aeriene au atacat o fabrică de motoare de rachetă și poligoane de lansare a rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune destinate lansării către Israel.

Simultan, infrastructura militară a forțelor de securitate internă și a Basij a fost atacată, inclusiv sediul provincial Basij al regimului, sediul forțelor de securitate internă din Isfahan, o altă bază folosită de Gărzile Revoluționare și Basij, precum și sediul poliției Gărzilor Revoluționare.

Arabia Saudită își intensifică avertismentele la adresa Iranului, spunând Teheranului că ar fi „cel mai mare perdant” dacă va continua să atace statele arabe.

Declarația saudită vine după ce un nou atac cu drone a vizat, aparent, masivul său câmp petrolier Shaybah. Regatul respinge comentariile președintelui iranian Masoud Pezeshkian de sâmbătă, conform cărora Iranul și-a oprit atacurile asupra statelor arabe din Golf.

„Regatul afirmă că partea iraniană nu a implementat această declarație în practică, nici în timpul discursului președintelui iranian, nici ulterior”, a declarat Ministerul de Externe al Arabiei Saudite într-un comunicat. „Iranul și-a continuat agresiunea pe baza unor pretexte subțiri, lipsite de orice bază factuală.”

Adaugă că atacurile iraniene înseamnă „o escaladare suplimentară, care va avea un impact grav asupra relațiilor, actuale și viitoare”.

Ministerul Sănătății din Bahrain a anunțat că un atac cu drone iraniene care a vizat insula Sitra din Golf a rănit 32 de civili. Toți răniții sunt cetățeni din Bahrain și există patru „cazuri grave”, inclusiv copii, afirmă ministerul într-un comunicat publicat de agenția de știri de stat a națiunii din Golf.

În Qatar, Ministerul Apărării a raportat un atac cu rachete, iar în Arabia Saudită, Ministerul Apărării declară că forțele armate au distrus două drone care vizau vastul său câmp petrolier Shaybah.

Între timp, un incendiu izbucnește la o instalație petrolieră din Emiratele Arabe Unite în urma unui atac în Fujairah, unul dintre cele șapte emirate ale Emiratelor Arabe Unite, spun autoritățile. Incendiul din Zona Industriei Petroliere Fujairah a fost stins, spun acestea, potrivit The Times of Israel.

Qatarul declară că peste 300 de persoane de diferite naționalități au fost arestate sub acuzațiile de incitare la îngrijorare publică în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministerul de Interne declară că acestea au fost reținute pentru „filmare, difuzare și publicare de informații înșelătoare”.

A zecea zi de război în Iran a adus noi atacuri, de ambele părți. Qatarul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au raportat lovituri cu rachete iraniene, iar în Israel o femeie a fost rănită de resturile unei rachete. La Teheran, o mulțime de oameni au ieșit în stradă pentru a striga „Moarte lui Mojtaba”, fiul fostului lider suprem, ales în locul tatălui său, potrivit The Jerusalem Post.

Scandări ostile la adresa noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, au fost auzite în capitala iraniană Teheran la scurt timp după numirea sa, potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

În clipul de 17 secunde, filmat noaptea de la fereastra unei clădiri, se aud voci de femei strigând „Moarte lui Mojtaba” în persană, în timp ce scandări religioase se aud în depărtare.

AFP nu a putut stabili exact unde a fost filmată înregistrarea sau dacă scandări similare au fost auzite în altă parte a capitalei iraniene.

C'EST CRIÉ. « Mort à Mojtaba ! », scandent ce dimanche 8 mars 2026 depuis leurs fenêtres des habitants du quartier d'Ekbatan, dans le nord-ouest de Téhéran, en réaction aux rumeurs faisant état de la nomination de Mojtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, en tant que… pic.twitter.com/IhwnvzNXZ1 — Armin Arefi (@arminarefi) March 8, 2026

Teroriștii Houthi din Yemen salută numirea de către clericii aflați la putere în Iran a fiului fostului lider, Mojtaba Khamenei, în funcția de lider suprem al țării, numind-o o lovitură majoră pentru dușmanii Republicii Islamice, care poartă un război cu Statele Unite și Israel.

„Felicităm Republica Islamică Iran, conducerea și poporul său, pentru alegerea lui Sayyid Mojtaba Khamenei ca Lider Suprem al Revoluției Islamice în acest moment important și crucial”, declară grupul într-un comunicat pe Telegram.

Alegerea sa este „o nouă victorie pentru Revoluția Islamică și o lovitură răsunătoare pentru dușmanii Republicii Islamice și dușmanii națiunii”.

Și miliția Kataib Hezbollah din Irak laudă numirea ayatollahului Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului, numindu-l „o figură care posedă calificările de conducere și competența necesare pentru a-și asuma responsabilitățile acestei mari organizații în aceste vremuri critice”.

Într-un comunicat, grupul afirmă că alegerea „este o dovadă suplimentară a vigilenței Adunării Experților și a previziunii lor profunde cu privire la provocările existențiale cu care se confruntă națiunea în confruntarea cu aroganța globală”, adăugând că acesta este „cel mai bun succesor pentru cel mai bun predecesor”.

O femeie de aproximativ 40 de ani a fost rănită ușor în urma căderii de șrapnel în Rishon Lezion, în urma celui mai recent atac iranian asupra centrului Israelului, spun medicii de la Magen David Adom, care o tratează pe femeie pentru o traumatism cranian. Se pare că aceasta nu se afla într-un adăpost.

Femeia care a fost rănită de șrapnel în Rishon Lezion în urma atacului cu rachete al Iranului este în stare bună și stabilă, a declarat Centrul Medical Shamir.

Magen David Adom spune, referitor la impactul în care a fost rănită femeia: „Am ajuns rapid la fața locului și am văzut un crater pe drum, cu pietre sparte pe jos de jur împrejur. O femeie de acolo a fost rănită de pietrele care au zburat spre ea. I-am acordat îngrijiri care i-au salvat viața și am dus-o la spital în stare stabilă”.

Poliția spune că pagubele provin de la o muniție cu fragmentație.

Între timp, postul de radio de stat iranian IRIB a anunțat că Iranul a lansat „primul val de rachete sub comanda ayatollahului Seyyed Mojtaba Khamenei către «teritoriile ocupate»”, postând pe Telegram o imagine cu un proiectil cu sloganul „La comanda dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”, o referință religioasă șiită.

Prețul petrolului din SUA a depășit 100 de dolari pe baril odată cu deschiderea tranzacțiilor, investitorii pregătindu-se de noi tulburări după ce Iranul l-a numit pe fiul lui Ali Khamenei ca înlocuitor.

Prețul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 20%, ajungând la 109,17 dolari pe baril, un nivel nemaiîntâlnit de când Rusia a lansat invazia Ucrainei în februarie 2022, în timp ce contractul internațional de referință Brent a crescut cu 19%, ajungând la 110,35 dolari.

Cu toate acestea, președintele SUA, Donald Trump, consideră creșterea prețului petrolului ca fiind un „preț mic de plătit” pentru eliminarea amenințării reprezentate de programul nuclear al Iranului.

„Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA și pentru lume, pentru siguranță și pace. NUMAI NEBUNII AR GÂNDI ALTFEL!”, scrie el pe platforma sa Truth Social.