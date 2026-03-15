Soldații germani așteaptă un nou regulament pentru păr și barbă, după ce un sergent major a făcut plângere că nu-și poate lăsa plete

Henning Otte, comisarul Bundestagului pentru afacerile militare, cere Ministerului Apărării din Germania să actualizeze regulamentul privind părul și barba soldaților. Potrivit spiegel.de, dispoziția veche, neactualizată din 2019, provoacă nemulțumiri în rândul trupelor.

„Regulamentul privind scutirea de tunderea părului și de bărbierit este important pentru serviciul zilnic al trupelor și ar fi trebuit să fie adoptat de mult”, a declarat Otte.

Problema a fost semnalată printr-un proces intentat în 2019 de un sergent major, care a contestat faptul că, în calitate de bărbat, nu avea voie să poarte părul lung, în timp ce femeile puteau.

Tribunalul Federal Administrativ a respins cererea, însă a subliniat că reglementarea necesită o „revizuire într-un interval de timp rezonabil”.

„De mai bine de șapte ani, soldații așteaptă o nouă bază legală”, atrage atenția Otte. El spune că menținerea unei dispoziții învechite generează un val de nemulțumire în rândul militarilor și că aceasta „nu mai este acceptabilă”.

Otte subliniază că noul regulament trebuie să fie „actual și să țină cont atât de funcționalitatea militară, cât și de nevoile individuale legitime ale soldaților”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării a confirmat că revizuirea ordinului privind aspectul extern al personalului militar nu este încă finalizată.

Prin urmare, soldații continuă să se conformeze unei legislații depășite, în așteptarea unui nou cadru normativ care să echilibreze cerințele profesionale cu libertățile personale.

În ianuarie, ministrul Apărării, Boris Pistorius, anunța că Bundeswehr-ul a ajuns la 184.200 de soldați activi, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.

Pentru a atinge obiectivul de 260.000 de soldați până la mijlocul anilor 2030, în conformitate cu noile ținte NATO și în contextul amenințării crescute din partea Rusiei, guvernul cancelarului Friedrich Merz a reintrodus la sfârșitul anului trecut un program de serviciu militar. Schema este momentan voluntară, dar ar putea deveni obligatorie dacă recrutările nu ating nivelul necesar.

Pistorius a declarat că creșterea numărului de înrolări reflectă încrederea tinerilor în Bundeswehr și dorința lor de a contribui la securitatea externă a Germaniei. Totuși, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a subliniat că armata are nevoie urgentă de mai mult personal, echipamente și infrastructură pentru a face față provocărilor de securitate și obiectivelor NATO.