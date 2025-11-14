Germania redefinește modelul serviciului militar. Compromis politic după eșecul precedent

Germania revizuiește sistemul serviciului militar obligatoriu. Coaliția de guvernare a ajuns la un compromis care vizează înregistrarea tinerilor de 18 ani și opțiuni pentru activarea obligativității prin vot parlamentar. Reforma vine în contextul angajamentelor NATO.

Germania face un pas important în direcția modernizării cadrului pentru serviciul militar. După o primă tentativă blocată luna trecută, coaliția de guvernare formată din creștin-democrați și social-democrați a anunțat în această dimineață că a ajuns la un nou compromis. Tema este una sensibilă la nivel național, iar presiunile din contextul internațional și din cadrul NATO au accelerat discuțiile.

Inițial, varianta propusă de Ministerul Apărării includea un sistem automat de selecție prin loterie, care urma să fie activat în cazul în care numărul de voluntari era insuficient. Această propunere a provocat reacții negative în Parlament și a fost respinsă chiar de ministrul Apărării, Boris Pistorius, care a cerut oficial retragerea planului.

Potrivit publicației Politico, reluarea negocierilor a vizat un punct central: cât de mult poate statul german să intervină în viața tinerilor prin impunerea serviciului militar.

Acordul politic rezultat prevede un mecanism diferit față de modelul eșuat. Astfel, toți tinerii în vârstă de 18 ani vor fi oficial înregistrați pentru eventualul serviciu militar. Băieții vor trebui să completeze un chestionar obligatoriu, în care să își declare starea de sănătate și disponibilitatea de a participa la formarea militară.

Pentru prima dată după mai bine de un deceniu, autoritățile vor reinstitui examenul medical obligatoriu pentru această categorie de vârstă. Măsura va fi aplicată tinerilor născuți începând cu anul 2008, iar obiectivul este de a obține o imagine clară asupra resursei umane disponibile în caz de necesitate.

Această etapă de evaluare nu implică automat chemarea sub arme, dar creează o bază de date actualizată care poate fi utilizată în condiții de criză.

Elementul-cheie al compromisului este eliminarea caracterului automat al obligației militare. Coaliția a stabilit că o eventuală trecere la serviciul obligatoriu va putea fi activată doar prin votul explicit al Parlamentului.

Cu alte cuvinte, Germania va păstra un model flexibil, în care chemarea sub arme a tinerilor nu poate fi declanșată decât în condiții bine justificate. Dacă Parlamentul decide că situația de securitate sau lipsa de personal o impune, Bundeswehr va avea posibilitatea de a selecta doar numărul necesar de recruți. Loteria va fi aplicată doar în ultimă instanță, dacă nu există suficiente persoane apte sau dispuse să servească voluntar.

Acest model echilibrează nevoia de a întări armata cu respectarea libertăților individuale și cu evitarea măsurilor excesive într-o perioadă în care societatea germană este sensibilă la ideea de constrângere militară.

Pentru a stimula înscrierea voluntară, guvernul a convenit asupra unor beneficii substanțiale. Cei care optează pentru serviciul militar vor primi o indemnizație de 2.600 de euro pe lună. De asemenea, tinerii care rămân cel puțin un an în armată vor putea beneficia de sprijin financiar pentru obținerea unui permis auto sau camion.

În plus, va fi introdus un statut nou dedicat celor care aleg să servească perioade extinse. Acest cadru special va include facilități administrative și posibilitatea de a accesa programe de formare profesională.

Măsurile sunt menite să repoziționeze serviciul militar ca o opțiune viabilă de dezvoltare personală și profesională pentru tineri, nu doar ca o obligație.

Planul prevede o creștere substanțială a efectivelor Bundeswehr. Ținta legală stabilită este de 255.000–270.000 de militari activi, față de cei aproximativ 182.000 existenți în prezent. De asemenea, numărul rezerviștilor ar trebui să atingă pragul de 200.000.

Aceste obiective vor fi monitorizate de Parlament de două ori pe an și sunt în concordanță cu angajamentele asumate de Germania în cadrul NATO, inclusiv cele privind bugetul pentru apărare și capacitatea de reacție rapidă în context regional și global.

În ultimii ani, Bundeswehr s-a confruntat cu un deficit cronic de personal, iar contextul internațional tensionat – inclusiv războiul din Ucraina și nevoia de consolidare a Flancului Estic – a dus la relansarea dezbaterii privind serviciul militar obligatoriu.

Noul proiect de lege, rezultat din acest compromis politic, va fi depus în Parlament pentru vot până la finalul anului. Este a doua tentativă a guvernului german de a actualiza modelul serviciului militar într-un interval de doar câteva luni.

Diferența esențială față de varianta anterioară este mecanismul gradual și flexibil, care înlocuiește constrângerea automată cu evaluarea contextuală și activarea prin decizie parlamentară.

Potrivit analiștilor citați de Politico, este pentru prima dată în ultimii 15 ani când Germania ia în calcul în mod serios o revenire la un model formalizat de pregătire militară pentru tineri. Rămâne de văzut dacă Parlamentul va adopta forma actuală a proiectului sau vor exista noi ajustări în lunile următoare.