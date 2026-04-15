Arestarea directorului ARR, contestată de apărare. E contestată imparțialitatea judecătorului și preluarea argumentelor DNA

Avocatul Kristian Winzer susține că arestarea preventivă a directorului ARR Cristian Anton a fost dispusă de un judecător incompatibil și motivată prin preluarea argumentelor DNA.

Directorul Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, a fost arestat preventiv într-un dosar care vizează acuzații de luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea de informații nepublice. Avocatul său, Kristian Winzer, contestă, însă, modul în care a fost luată decizia.

Într-o serie de postări publice, făcute marți, 14 aprilie 2026, apărătorul susține că judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj nu ar fi fost imparțial. Potrivit acestuia, magistratul ar fi exprimat anterior concluzii ferme privind implicarea lui Cristian Anton, înainte de a analiza propunerea de arestare preventivă. „În mod repetat, ANTERIOR soluționării propunerii de arestare preventivă, judecătorul a formulat concluzii de certitudine cu privire la persoana domnului ANTON Cristian”, a spus avocatul.

El a indicat faptul că, în mai multe încheieri anterioare, judecătorul ar fi preluat și validat afirmațiile acuzării, susținând, printre altele, că „sumele de bani colectate de la intermediari ajung la ANTON Cristian” sau că acesta „colectează banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni de corupție”.

De asemenea, apărătorul a spus că magistratul ar fi stabilit că „s-a confirmat în mod concret că acesta este implicat în circuitul infracțional” și că există „date clare că această persoană deține sume importante de bani (din infracțiuni de corupție)”.

În opinia avocatului, aceste formulări depășesc nivelul unor simple suspiciuni și reflectă o poziție deja conturată asupra cazului. „Din perspectiva unui observator obiectiv, informat și rezonabil, rezultă cu evidență că judecătorul (...) își formase deja (...) o OPINIE ANTICIPATĂ asupra aspectelor esențiale ale cauzei”, a spus Winzer.

Într-o a doua intervenție publică, avocatul Kristian Winzer a adus în discuție modul în care a fost redactată încheierea de arestare preventivă. Acesta a spus că documentul emis de instanță ar reproduce, în mare parte, conținutul referatului întocmit de DNA, fără o analiză proprie a judecătorului.

„‘Motivarea’ instanței reproduce, în esență, aproape în integralitate, conținutul referatului întocmit de D.N.A., FĂRĂ ca judecătorul (...) să fi realizat o analiză judiciară proprie a cauzei”, a declarat avocatul.

Potrivit acestuia, încheierea ar prelua „cuvânt cu cuvânt, paragraf cu paragraf” descrierea faptelor și argumentele acuzării. Totodată, ar lipsi o evaluare independentă a probelor și a susținerilor formulate de apărare.

„Prin utilizarea evidentă a tehnicii ‘copy-paste’, judecătorul fondului a preluat raționamentul, perspectiva și concluziile acuzării, FĂRĂ a proceda la o examinare efectivă, concretă și contradictorie a susținerilor apărării și FĂRĂ a-și expune propria motivare”, a mai spus Winzer.

Apărătorul consideră că, în aceste condiții, instanța nu ar fi exercitat un control real asupra propunerii de arestare, ci ar fi validat formal poziția procurorilor.

Avocatul susține că aceste aspecte ridică semne de întrebare cu privire la respectarea garanțiilor unui proces echitabil.

„Într-un stat de drept, libertatea unei persoane NU poate fi restrânsă printr-o hotărâre care NU reflectă o analiză judiciară proprie, ci doar reproducerea poziției acuzării!”, a spus acesta.

El mai arată că, în opinia sa, judecătorul nu ar fi realizat o analiză „reală, autonomă și neutră” a condițiilor legale pentru dispunerea arestării preventive.