Încercarea Democraților de a bloca vânzările de arme americane către Israel a fost un eșec

Peste trei duzini mambrii ai Partidului Democrat au susținut două rezoluții introduse de senatorul de extremă stânga Bernie Sanders, care ar fi blocat vânzările de arme către Israel, potrivit Fox News.

Sprijinul primit de politicianul radical arată o opoziție crescândă în Partidul Democrat față de războaiele din Iran și Gaza, precum și o ostilitate fără precedent față de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Propunerile lui Bernie Sanders ar fi blocat vânzările americane de arme către Israel, dar au fost respinse cu 40-59 și, respectiv, 36-63, Republicanii votând în unanimitate pentru a se opune măsurilor dorite de extrema stângă.

Cu toate acestea, Bernie Sanders continuă să forțeze diverse voturi pentru a face presiuni asupra Senatului să înceteze să susțină Israelul în războaiele sale contra teroriștilor Hamas și Hezbollah și contra sponsorilor lor de la Teheran.

În 2024 și 2025, Sanders a impus rezoluții care au fost, de asemenea, respinse, deși numărul Democraților care îl susțin s-a dublat de atunci, pe măsură ce campaniile israeliene în Liban, Gaza și Iran s-au intensificat.

Bernie Sanders l-a susținut pe senatorul Mark Kelly, Democrat din Arizona, care, înainte de vot, a spus că „deciziile nesăbuite luate de prim-ministrul Netanyahu și de președintele Trump” au dus la decizia sa de vot.

Printre Democrații care au votat împotriva rezoluțiilor lui Sanders s-au numărat liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, și senatoarea Kirsten Gillibrand, din New York.

Senatorul Democrat Bernie Sanders se află la al cincilea mandat în Senatul SUA, ca independent pe listele Partidului Democrat, anterior fiind deputat în Camera Reprezentanților din 1990. A candidat și pentru nominalizarea, din partea Partidului Democrat, la funcția de președinte al SUA, în 2016 și 2020, dar a pierdut ambele curse.

Este considerat liderul aripii de extremă stânga radicală din Partidul Democrat și se descrie pe sine ca socialist. Recent, s-a aflat în centrul unui imens scandal după ce s-a aflat că socialistul radical, care de altfel este milionar din activitatea politică, a cheltuit peste 550.000 de dolari din fondurile de campanie pentru transport aerian privat, pentru turneul politic „Fighting Oligarchy”, desfășurat împreună cu congresmana Alexandria Ocasio-Cortez.

În total, cel puțin 354.000 de dolari au fost direcționați către compania Ventura Air Services pentru servicii de transport aerian privat. Alte cheltuieli de campanie pentru transport au fost înregistrate către operatori precum N-Jet și Cirrus Aviation Services, companii care oferă servicii de aviație privată pentru deplasări rapide între evenimente politice. Iar în campania prezidențială din 2020, echipa lui Bernie Sanders a cheltuit peste 1,9 milioane de dolari pentru zboruri private, colaborând cu mai mulți operatori de aviație.