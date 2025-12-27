Antrenorul echipei feminine Valencia B a murit într-un accident nautic în Indonezia, împreună cu trei dintre copiii săi

Fernando Martín, în vârstă de 44 de ani, antrenorul echipei feminine Valencia B, din liga a treia spaniolă, a murit într-un tragic accident nautic produs în Indonezia. Alături de el și-au pierdut viața trei dintre copiii săi, cu vârste de 12, 10 și 9 ani. Soția sa, Andrea, și fiica cea mică a familiei, Mar, în vârstă de 7 ani, au fost salvate. Tragedia s-a produs în timpul vacanței petrecute de familia Martín în Bali.

Potrivit publicației locale Jakarta Globe, barca turistică, cu unsprezece persoane la bord, s-a scufundat în apropierea Parcului Național Komodo, în zona insulei Padar, din estul Indoneziei. În urma accidentului, șapte dintre pasageri au fost salvați, potrivit talksport.com.

Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. În acest moment, principala ipoteză luată în calcul este o defecțiune a motorului, combinată cu marea agitată, care ar fi dus la scufundarea rapidă a ambarcațiunii.

Enrique Ortuño, tatăl soției lui Fernando Martín, a oferit detalii despre momentele dramatice ale accidentului. „Fiica și nepoata mea au fost aruncate din barcă pentru că se aflau într-un loc mai înalt de pe punte. Au căzut în mare și au fost salvate, dar cei trei nepoți ai mei și ginerele meu au fost probabil prinși la bord, deoarece barca s-a rupt și s-a scufundat rapid”, a declarat acesta.