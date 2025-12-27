Sport

Antrenorul echipei feminine Valencia B a murit într-un accident nautic în Indonezia, împreună cu trei dintre copiii săi

Comentează știrea
Antrenorul echipei feminine Valencia B a murit într-un accident nautic în Indonezia, împreună cu trei dintre copiii săiSursa foto: Valencia CF
Din cuprinsul articolului

Fernando Martín, în vârstă de 44 de ani, antrenorul echipei feminine Valencia B, din liga a treia spaniolă, a murit într-un tragic accident nautic produs în Indonezia. Alături de el și-au pierdut viața trei dintre copiii săi, cu vârste de 12, 10 și 9 ani. Soția sa, Andrea, și fiica cea mică a familiei, Mar, în vârstă de 7 ani, au fost salvate. Tragedia s-a produs în timpul vacanței petrecute de familia Martín în Bali.

Barca s-a scufundat în apropierea Parcului Național Komodo

Fernando martin, accident, Indonezia

Sursa foto: Captură video

Potrivit publicației locale Jakarta Globe, barca turistică, cu unsprezece persoane la bord, s-a scufundat în apropierea Parcului Național Komodo, în zona insulei Padar, din estul Indoneziei. În urma accidentului, șapte dintre pasageri au fost salvați, potrivit talksport.com.

Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. În acest moment, principala ipoteză luată în calcul este o defecțiune a motorului, combinată cu marea agitată, care ar fi dus la scufundarea rapidă a ambarcațiunii.

„Barca s-a rupt și s-a scufundat rapid”

Enrique Ortuño, tatăl soției lui Fernando Martín, a oferit detalii despre momentele dramatice ale accidentului. „Fiica și nepoata mea au fost aruncate din barcă pentru că se aflau într-un loc mai înalt de pe punte. Au căzut în mare și au fost salvate, dar cei trei nepoți ai mei și ginerele meu au fost probabil prinși la bord, deoarece barca s-a rupt și s-a scufundat rapid”, a declarat acesta.

Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
23:45 - Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
23:34 - Duckadam, erou în fotbal și acasă: Alexandra a vorbit despre singurătatea după pierderea lui
23:22 - Papa Leon, despre AI: Un produs excepțional al geniului uman, cu riscuri morale majore
23:07 - Cum a cucerit-o Nicușor Dan pe Mirabela Grădinaru. Momentul care le-a stors lacrimi
22:55 - Radu Miruță: România nu trimite trupe în Ucraina. Vom vedea cum se încheie discuțiile despre pace

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale