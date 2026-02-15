Vremea

Cod galben de inundații până luni: zonele vestice, sudice și estice în alertă

Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru mai multe zone din România, avertizând că ploile din următoarele ore pot genera probleme serioase pe râuri mici și mijlocii. Conform INHGA, pericolul va fi activ până luni, la ora 12:00, iar riscul de viituri rapide și inundații locale este ridicat în mai multe regiuni ale țării.

Cod galben în mai multe zone ale țării

Potrivit hidrologilor, principalele fenomene anticipate includ scurgeri importante de apă pe versanți, creșteri rapide ale nivelului pâraielor și torenților, formarea viiturilor pe râuri mici și creșteri de debite pe unele râuri mai mari, care ar putea depăși cotele de atenție. Zonele montane și submontane sunt cele mai expuse, însă probleme pot apărea și pe cursurile de apă aflate în aval.

Avertizarea se aplică în mod special pentru bazinele hidrografice ale râurilor: Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Siret. În aceste regiuni, autoritățile recomandă locuitorilor și turiștilor să fie prudenți și să evite apropierea de cursurile de apă.

Risc de viituri și inundații

Printre râurile și afluenții cei mai expuși se numără Timiș (în amonte de Lugoj), Bârzava (Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera și Cerna (în special afluenții din zonele mijlocii și inferioare), Jiu și afluenții săi, inclusiv Gilort și Motru, Olt și Olteț (sectoare din Vâlcea, Argeș și Gorj), Argeș și Dâmbovița (bazinele superioare), Ialomița și Prahova (inclusiv județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov) și Buzău, Râmnicu Sărat, Putna și Bârlad, cu afluenți din estul țării.

Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc
inundatii

inundatii / sursa foto: dreamstime.com

Recomandările hidrologilor

Specialiștii recomandă ca populația să respecte câteva reguli de siguranță esențiale: să evite deplasările în apropierea râurilor care prezintă creșteri de nivel, să nu traverseze cursurile de apă nici pe jos, nici cu autovehicule, să urmărească cu atenție alertele emise de autorități și, pentru cei care locuiesc în zone joase, să fie pregătiți pentru eventuale evacuări preventive.

Hidrologii atrag atenția că situația poate evolua rapid, în funcție de intensitatea ploilor, iar nivelurile apei pot crește într-un timp scurt, punând în pericol gospodăriile și infrastructura locală. Autoritățile locale și echipele de intervenție rămân în stare de alertă pentru a gestiona eventualele situații de urgență.

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
