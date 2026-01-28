Social

Drumul județean afectat de indundațiile din Dolj rămâne închis. Al doilea a fost redeschis

Drumul județean afectat de indundațiile din Dolj rămâne închis. Al doilea a fost redeschis
Unul dintre cele două drumuri județene din Dolj închise marți din cauza inundațiilor a fost redeschis traficului miercuri, în timp ce celălalt rămâne blocat. Deși nivelul mai multor cursuri de apă este în creștere, ploile s-au redus semnificativ și nu mai există probleme majore cauzate de inundații, a transmis Prefectura Județului Dolj, într-o postare pe Facebook.

Trafic reluat pe unele drumuri județene din Dolj după inundații

Ploile au scăzut în intensitate, iar în acest moment nu sunt înregistrate gospodării inundate. Circulația a fost reluată pe drumul județean DJ 606B Grecești și pe podul din zona Drăgoia, conform anunțului Prefecturii județului Dolj.

Rămâne în continuare închis circulației drumul județean DJ 641 Mischii – Caracal, în localitatea Pielesti. Autoritățile au asigurat o rută ocolitoare pentru șoferii care tranzitează zona.

Nivelul râurilor din Dolj este în creștere, autoritățile rămân în alertă

Potrivit Prefecturii Dolj, cotele râului Jiu, care marți a ieșit din matcă, se mențin în creștere la stația Răcari, unde cu o zi înainte au fost inundate terenuri agricole. În creștere sunt și cursurile de apă Desnățui și Argetoaia, fără a pune probleme miercuri dimineață.

PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști
Autoritățile rămân în stare de alertă și monitorizează permanent situația. Prefectura Județului Dolj a precizat că autoritățle sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar,

Doi bărbați surprinși de viitură în localitatea Orodel, din județul Dolj

Doi bărbați au fost luați de ape în localitatea Orodel, în timp ce pescuiau. Unul a fost prins în copacii de pe marginea apei și aștepta intervenția salvatorilor, iar celălalt a reușit să ajungă la mal.

În Grecești, mai multe locuințe au fost în pericol de a fi inundate, iar echipele de intervenție au montat diguri de protecție cu aproximativ 3.000 de saci cu nisip. Două drumuri județene au fost complet inundate, iar apa pe carosabil a atins adâncimi de până la 1,5 metri, făcând circulația imposibilă.

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
