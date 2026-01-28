Drumul județean afectat de indundațiile din Dolj rămâne închis. Al doilea a fost redeschis

Unul dintre cele două drumuri județene din Dolj închise marți din cauza inundațiilor a fost redeschis traficului miercuri, în timp ce celălalt rămâne blocat. Deși nivelul mai multor cursuri de apă este în creștere, ploile s-au redus semnificativ și nu mai există probleme majore cauzate de inundații, a transmis Prefectura Județului Dolj, într-o postare pe Facebook.

Ploile au scăzut în intensitate, iar în acest moment nu sunt înregistrate gospodării inundate. Circulația a fost reluată pe drumul județean DJ 606B Grecești și pe podul din zona Drăgoia, conform anunțului Prefecturii județului Dolj.

Rămâne în continuare închis circulației drumul județean DJ 641 Mischii – Caracal, în localitatea Pielesti. Autoritățile au asigurat o rută ocolitoare pentru șoferii care tranzitează zona.

Potrivit Prefecturii Dolj, cotele râului Jiu, care marți a ieșit din matcă, se mențin în creștere la stația Răcari, unde cu o zi înainte au fost inundate terenuri agricole. În creștere sunt și cursurile de apă Desnățui și Argetoaia, fără a pune probleme miercuri dimineață.

Autoritățile rămân în stare de alertă și monitorizează permanent situația. Prefectura Județului Dolj a precizat că autoritățle sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar,

Doi bărbați au fost luați de ape în localitatea Orodel, în timp ce pescuiau. Unul a fost prins în copacii de pe marginea apei și aștepta intervenția salvatorilor, iar celălalt a reușit să ajungă la mal.

În Grecești, mai multe locuințe au fost în pericol de a fi inundate, iar echipele de intervenție au montat diguri de protecție cu aproximativ 3.000 de saci cu nisip. Două drumuri județene au fost complet inundate, iar apa pe carosabil a atins adâncimi de până la 1,5 metri, făcând circulația imposibilă.