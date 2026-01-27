Risc de inundații în România. Nou avertisment din partea hidrologilor

Risc de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis marți o actualizare a avertizărilor hidrologice pentru mai multe râuri din România, atenționând asupra riscului de viituri rapide și inundații locale, valabile până miercuri, 28 ianuarie, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Actualizarea vine în contextul precipitațiilor prognozate, al topirii zăpezii acumulate în ultimele zile și al evoluției formațiunilor de gheață pe cursurile de apă.

Specialiștii INHGA precizează că propagarea viiturilor formate anterior, combinată cu influența gheții și a apei rezultate din topirea stratului de zăpadă, poate determina creșteri rapide de nivel și debite ale râurilor mici și torenților.

În unele zone, aceste fenomene pot duce la depășirea cotelor de apărare și la producerea unor inundații locale. „Populația trebuie să rămână atentă, să evite zonele inundabile și să respecte recomandările autorităților”, au transmis hidrologii.

În acest context, Codul portocaliu este activ între ora 12:00, 27 ianuarie, și ora 12:00, 28 ianuarie, și vizează râuri din județele Maramureș, Gorj, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, se pot produce viituri rapide și creșteri importante ale apei, cu posibile efecte locale asupra comunităților din proximitatea cursurilor de apă.

În paralel, a fost instituit Cod galben pentru perioada 12:00, 27 ianuarie – 24:00, 28 ianuarie, pentru anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureș, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt.

Hidrologii avertizează că pe aceste sectoare pot apărea scurgeri importante pe versanți și torenți, precum și viituri rapide cu risc de inundații locale.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele cu risc să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate și să respecte întocmai instrucțiunile echipelor de intervenție. De asemenea, se recomandă protejarea bunurilor, pregătirea pentru eventuale evacuări și monitorizarea atentă a situației în următoarele 24 de ore.