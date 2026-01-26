Risc crescut de inundații în mai multe județe din țară. Lista zonelor vizate de avertizările hidrologilor

Autoritățile sunt în alertă, după ce hidrologii au avertizat asupra unui risc crescut de inundații în mai multe județe ale țării. Situația este determinată de precipitațiile abundente prognozate și de topirea accelerată a zăpezii. În acest sens, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis două avertizări de Cod portocaliu și galben.

Codul portocaliu este valabil până marți după-amiază și vizează râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Specialiștii anunță creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, cu risc de depășire a cotelor de apărare.

În același timp, Codul galben de inundații este în vigoare până miercuri la prânz și afectează un număr mare de județe din nordul, vestul, centrul și sudul României. Printre acestea se numără Maramureș, Cluj, Timiș, Sibiu, Ilfov, Buzău, Suceava, Neamț și Harghita.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Portocaliu, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. În această perioadă, vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova”, anunţă, luni, hidrologii.

Hidrologii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și viituri rapide pe râurile mici. Pot apărea inundații locale, mai ales în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

La rândul lor, meteorologii ANM au emis un Cod portocaliu de ploi și lapoviță. Avertizarea este valabilă de luni dimineață până marți seara, în zonele de deal și de munte din Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Cantitățile de apă pot ajunge local la 80 de litri pe metru pătrat, inclusiv din topirea zăpezilor.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate ninsori consistente. Stratului de zăpadă se poate depune până la 40 de centimetri. Vântul va sufla puternic, cu rafale ce pot depăși 100 de kilometri pe oră, reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie prudenți, să evite deplasările în zonele expuse și să respecte indicațiile primite. În localitățile vulnerabile, populația este sfătuită să fie pregătită pentru măsuri rapide, inclusiv evacuări temporare, dacă situația o va impune.

„De asemenea, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundaţii şi pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situaţia o va impune”, au mai spus hidrologii.