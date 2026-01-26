Social Breaking news

Risc crescut de inundații în mai multe județe din țară. Lista zonelor vizate de avertizările hidrologilor

Comentează știrea
Risc crescut de inundații în mai multe județe din țară. Lista zonelor vizate de avertizările hidrologilorSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Autoritățile sunt în alertă, după ce hidrologii au avertizat asupra unui risc crescut de inundații în mai multe județe ale țării. Situația este determinată de precipitațiile abundente prognozate și de topirea accelerată a zăpezii. În acest sens, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis două avertizări de Cod portocaliu și galben.

Risc de inundații în țară. Lista județelor vizate de avertizările hidrologilor

Codul portocaliu este valabil până marți după-amiază și vizează râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Specialiștii anunță creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, cu risc de depășire a cotelor de apărare.

În același timp, Codul galben de inundații este în vigoare până miercuri la prânz și afectează un număr mare de județe din nordul, vestul, centrul și sudul României. Printre acestea se numără Maramureș, Cluj, Timiș, Sibiu, Ilfov, Buzău, Suceava, Neamț și Harghita.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Portocaliu, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. În această perioadă, vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova”, anunţă, luni, hidrologii.

Peste 31.000 de morți în protestele din Iran. Amenințări de război din partea Teheranului
Peste 31.000 de morți în protestele din Iran. Amenințări de război din partea Teheranului
Zboruri fără panică. Sfaturi utile pentru pasagerii anxioși
Zboruri fără panică. Sfaturi utile pentru pasagerii anxioși
Inundații

Inundații / sursa foto: captură video

Zonele joase, cele mai expuse

Hidrologii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și viituri rapide pe râurile mici. Pot apărea inundații locale, mai ales în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

La rândul lor, meteorologii ANM au emis un Cod portocaliu de ploi și lapoviță. Avertizarea este valabilă de luni dimineață până marți seara, în zonele de deal și de munte din Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Cantitățile de apă pot ajunge local la 80 de litri pe metru pătrat, inclusiv din topirea zăpezilor.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate ninsori consistente. Stratului de zăpadă se poate depune până la 40 de centimetri. Vântul va sufla puternic, cu rafale ce pot depăși 100 de kilometri pe oră, reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Recomandări pentru cetățenii din regiunile în care ar putea fi înregistrate inundații

Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie prudenți, să evite deplasările în zonele expuse și să respecte indicațiile primite. În localitățile vulnerabile, populația este sfătuită să fie pregătită pentru măsuri rapide, inclusiv evacuări temporare, dacă situația o va impune.

„De asemenea, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundaţii şi pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situaţia o va impune”, au mai spus hidrologii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:37 - Peste 31.000 de morți în protestele din Iran. Amenințări de război din partea Teheranului
14:25 - Zboruri fără panică. Sfaturi utile pentru pasagerii anxioși
14:19 - Moment important pentru Apple. S-a aflat când va fi lansat Siri bazat pe Gemini
14:14 - Chinezii susțin că au găsit un zăcământ uriaș de aur, care ar putea schimba piața mondială
14:07 - Un adolescent de 14 ani, oprit de polițiști în timp ce conducea pe un drum din Maramureș
14:01 - Alertă în București: deținut condamnat pentru omor, dat dispărut după ce nu s-a mai întors din permisie

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale