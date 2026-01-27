Porțiune de drum județean din Dolj, inundată. Traficul, deviat pe o rută alternativă

O parte din drumul județean DJ 641, în județul Dolj, a fost acoperită de apă pe o lungime de aproximativ 80 de metri, marți dimineață, după ce râul Teslui a ieșit din matcă. Autoritățile județene anunță că nu există persoane izolate, circulația fiind posibilă pe un traseu ocolitor.

Situația a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Dolj, care a explicat că zona este vulnerabilă la inundații în urma precipitațiilor consistente.

„De fiecare dată când ploile abundente umflă apele râului Teslui, o porţiune de câţiva zeci de metri a drumului judeţean DJ 641, în dreptul localităţii Pieleşti, se inundă. Asta s-a întâmplat şi în această dimineaţă, când apele acumulate de pe versanţi au dus la revărsarea pârâului şi acoperirea drumului judeţean pe o lungime de aproximativ 80 metri”, a transmis, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Potrivit acestuia, în prezent se folosește o variantă ocolitoare, astfel încât traficul să nu fie blocat.

Șeful administrației județene a precizat că astfel de episoade nu vor mai apărea după finalizarea investiției aflate deja în derulare.

„Aceste situaţii neplăcute nu vor mai exista odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean DJ 641, între Mischii şi limita cu judeţul Olt. Lucrările au fost deja demarate anul trecut, cu finanţare europeană obţinută de Consiliul Judeţean Dolj”, a mai precizat edilul.

Cosmin Vasile a subliniat că proiectul este cel mai amplu program de infrastructură rutieră aflat în prezent în implementare la nivelul județului Dolj, valoarea totală a investiției depășind 310 milioane de lei.

În acest context, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, marți, noi avertizări hidrologice de Cod galben și Cod portocaliu, valabile până miercuri, pentru râuri din 13 județe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, este în vigoare un Cod portocaliu ce vizează viituri rapide, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, ca urmare a propagării formațiunilor de gheață, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe cursuri de apă din județele Maramureș, Gorj, Mehedinți și Dolj.

De asemenea, un Cod galben de inundații este valabil în perioada 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 00:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureș, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt.