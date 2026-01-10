Guvernul României a stabilit următoarele proiecte de anvergură. Cele 195 de investiții vor costa 457,7 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, un document care centralizează obiectivele de investiții cu o valoare individuală mai mare de 100 de milioane de lei.

Potrivit Ministerul Finanțelor, lista reprezintă un instrument de monitorizare a eficienței cheltuielilor de capital și a impactului acestora asupra economiei.

În forma actualizată, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte de investiții publice, cu o valoare totală cumulată de 457,7 miliarde de lei. Acestea sunt ierarhizate în funcție de punctajul obținut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, conform metodologiilor de selecție și prioritizare aplicate de ordonatorii principali de credite.

Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, printre proiectele care ocupă poziții prioritare în clasament se regăsesc investiții majore din infrastructura rutieră, feroviară, sanitară și de transport urban.

În domeniul infrastructurii rutiere, proiectele considerate prioritare sunt Autostrada A7, pe tronsonul Ploiești – Pașcani, Autostrada A1, în special secțiunile Sibiu – Pitești, precum și Autostrada A8, care leagă Târgu Mureș de Iași și Ungheni. Aceste obiective sunt evaluate ca având un impact economic și strategic ridicat, atât la nivel național, cât și regional.

În infrastructura feroviară, lista include modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara, proiecte care vizează creșterea vitezei de circulație, siguranța transportului și integrarea mai bună a rețelei feroviare românești în coridoarele europene.

Sectorul sanitar este reprezentat în lista priorităților prin construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, alături de alte unități spitalicești noi finanțate prin programe strategice. Aceste proiecte sunt considerate esențiale pentru modernizarea infrastructurii medicale și pentru reducerea presiunii asupra spitalelor existente.

În zona transportului urban, Ministerul Finanțelor menționează extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6, care va asigura legătura dintre rețeaua de metrou din București și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Proiectul este inclus în categoria investițiilor cu impact major asupra mobilității urbane și a conectivității metropolitane.

Lista actualizată include și proiecte din domeniul mediului și al managementului apelor. Printre acestea se numără lucrări de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații. Ministerul Finanțelor subliniază că aceste investiții au un rol important în prevenirea riscurilor climatice și în protejarea comunităților vulnerabile.

Potrivit Ministerului Finanțelor, publicarea acestei liste actualizate are rolul de a crește transparența și de a sprijini o alocare bugetară mai eficientă. Documentul permite monitorizarea permanentă a execuției proiectelor și oferă un cadru unitar pentru evaluarea performanței investițiilor publice.

Instituția precizează că prioritizarea corectă a proiectelor permite direcționarea resurselor către acele investiții care au cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică. În același timp, monitorizarea continuă are ca obiectiv sprijinirea ordonatorilor principali de credite în atingerea jaloanelor de performanță asumate.