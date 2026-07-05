Profesorii cer schimbarea calendarului datei pentru Bacalaureat

Mai mulți profesori din București și din alte orașe ale țării consideră că actualul calendar al examenului de Bacalaureat ar trebui revizuit, după ce elevii au susținut probele scrise în condiții de caniculă extremă, potrivit Libertatea.

Cadrele didactice susțin că desfășurarea examenelor în prima parte a lunii iulie expune candidații unor temperaturi foarte ridicate, care le pot afecta concentrarea și performanța.

În această vară, valul de căldură a creat dificultăți în numeroase centre de examen, în condițiile în care multe unități de învățământ nu dispun de sisteme de climatizare.

Situația a fost complicată și de avertizările meteorologice de cod roșu, care au determinat Ministerul Educației să amâne, în mod excepțional, cu o zi una dintre probele scrise, prin ordin de ministru.

În opinia profesorilor, această situație arată că actualul calendar trebuie adaptat la noile realități climatice.

Ei propun ca probele scrise să fie organizate în jurul perioadei 15-20 iunie, când temperaturile sunt, de regulă, mai scăzute, iar riscul unor episoade severe de caniculă este considerabil mai redus.

Cadrele didactice apreciază că o astfel de modificare nu ar crea dificultăți majore de organizare, având în vedere că probele scrise se desfășoară într-un interval relativ scurt, de aproximativ o săptămână, inclusiv pentru elevii care susțin examenele în limbile minorităților naționale.

În schimb, mutarea lor cu câteva săptămâni mai devreme ar putea oferi condiții mai bune pentru desfășurarea examenului.

Profesorii atrag atenția că simpla instalare a aparatelor de aer condiționat nu reprezintă singura soluție. Pe lângă investițiile necesare în modernizarea clădirilor școlare și dotarea sălilor de examen, aceștia consideră că este nevoie de o strategie pe termen lung care să țină cont de efectele schimbărilor climatice asupra sistemului educațional.

În ultimii ani, episoadele de caniculă au devenit tot mai frecvente și mai intense în România, iar temperaturile foarte ridicate apar adesea încă din luna iunie și se prelungesc pe parcursul lunii iulie.

În aceste condiții, profesorii susțin că adaptarea calendarului examenelor naționale ar putea deveni o măsură necesară pentru protejarea elevilor și pentru asigurarea unor condiții echitabile în timpul susținerii probelor de Bacalaureat.