Proba de Bacalaureat de marți se amână din cauza caniculei
- Ioan Bujor
- 29 iunie 2026, 14:02
Ministrul Învățământului tocmai a semnat un ordin prin care proba obligatorie a profilului de la examenul de Bacalaureat, care trebuia să se desfășoare marți, a fost amânată pentru ziua miercuri.
Proba de Bacalaureat de marți se amână din cauza caniculei
Absolvenții de clasa a XII-a ar fi avut marți proba obligatorie a profilului, care poate să fie cea de matematică, pentru profilul real, sau cea de istorie, pentru profilul uman.
Dar, din cauza temperaturilor extrem de ridicate - majoritatea județelor din România se află sub cod roșu de caniculă - s-a luat decizia amânării cu o zi a acestei probe.
România, sub cod roșu de caniculă
Reamintim că, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), zilele de luni și marți vor fi cele mai calde, urmând ca de mercuri temperaturile să mai scadă puțin, din cauza furtunilor care vor urma episodului de caniculă.
Meteorologii au avertizat că valul de căldură va aduce temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.
Din cauza umidității ridicate, temperatura resimțită de organism poate ajunge în unele zone la aproximativ 45 de grade Celsius.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea acoperă Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.
Specialiștii spun că valorile termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un risc ridicat pentru sănătate, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde mercurul din termometre poate urca până la 41 de grade.
Măsuri speciale la Bacalaureat
Anterior, ministerul anunțse măsuri speciale pentru desfășurarea examenului în condiții de siguranță, în contextul temperaturilor ridicate prognozate pentru următoarele zile. La sesiunea din acest an sunt așteptați aproape 131.000 de candidați, dintre care aproximativ 116.000 provin din promoția curentă. Aproape 15.000 sunt absolvenți ai seriilor anterioare.
Instituția a solicitat inspectoratelor școlare să asigure apă potabilă pentru candidați și personalul implicat în organizarea examenului, să utilizeze cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare și să verifice funcționarea acestora înainte de începerea probelor.
În unitățile de învățământ în care nu există sisteme fixe de aer condiționat, ministerul recomandă folosirea aparatelor mobile, a ventilatoarelor sau a altor soluții tehnice care pot reduce disconfortul termic.
De asemenea, probele scrise și activitățile de evaluare vor fi organizate, pe cât posibil, în săli amplasate pe partea umbrită a clădirilor. Inspectoratele trebuie să verifice instalațiile electrice și să asigure acces rapid la asistență medicală în toate centrele de examen.
Ministerul Educației a anunțat că inspectoratele și comisiile județene vor monitoriza permanent condițiile din centrele de examen și vor interveni dacă temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea probelor sau starea de sănătate a candidaților și a profesorilor.