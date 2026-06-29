Proba de Bacalaureat de marți se amână din cauza caniculei

Ministrul Învățământului tocmai a semnat un ordin prin care proba obligatorie a profilului de la examenul de Bacalaureat, care trebuia să se desfășoare marți, a fost amânată pentru ziua miercuri.

Absolvenții de clasa a XII-a ar fi avut marți proba obligatorie a profilului, care poate să fie cea de matematică, pentru profilul real, sau cea de istorie, pentru profilul uman.

Dar, din cauza temperaturilor extrem de ridicate - majoritatea județelor din România se află sub cod roșu de caniculă - s-a luat decizia amânării cu o zi a acestei probe.

Reamintim că, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), zilele de luni și marți vor fi cele mai calde, urmând ca de mercuri temperaturile să mai scadă puțin, din cauza furtunilor care vor urma episodului de caniculă.

Meteorologii au avertizat că valul de căldură va aduce temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Din cauza umidității ridicate, temperatura resimțită de organism poate ajunge în unele zone la aproximativ 45 de grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea acoperă Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.