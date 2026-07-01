Vremea extremă care a lovit România în noaptea de marți spre miercuri a creat haos în dimineața probelor obligatorii ale profilului la Bacalaureatul 2026. Furtunile violente care au lovit numeroase localități din țară au blocat drumuri, au provocat pene de curent și au împiedicat mulți absolvenți de liceu să ajungă la centrele de examen la timp pentru probele de Matematică și Istorie.

Deși condițiile meteorologice au ridicat mari probleme de trafic și au generat îngrijorări în rândul părinților și elevilor, Ministerul Educației a decis să nu amâne examenul la nivel național. În schimb, autoritățile au activat o procedură de urgență pentru candidații care nu au putut ajunge la ora 9:00.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat pentru Libertatea.ro că regulamentele stricte nu permit modificarea orei de începere a examenului pentru toți candidații:

„Cu o oră înainte de examen nu se mai poate lua nicio decizie de amânare. Nu putem modifica nici ora de începere. Prin urmare, proba la bacalaureat se susține începand cu ora 9. Nu avem nicio măsură de suspendare azi. În situații excepționale, când copilul nu ajunge la probă din motive care nu-i sunt imputabile, avem varianta subiectului de rezervă, care se dă la ora 13:00. Dacă vine de departe, nu-i circulă autobuzul, nu a putut să ajungă la examen din motive care nu țin de el, va da examenul din subiectul de rezervă.”

Potrivit oficialului, schimbările de ultim moment ar fi imposibil de gestionat din punct de vedere logistic. De aceea, proba a început conform programului inițial la ora 9:00, iar elevii afectați de condițiile meteorologice vor putea susține examenul din subiectul de rezervă la ora 13:00.

Situația subliniază vulnerabilitatea sistemului de examinare în fața fenomenelor meteorologice extreme, care au devenit tot mai frecvente. Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să monitorizeze cu atenție situația și să ofere sprijin logistic acolo unde este posibil.

Până la acest moment nu au fost comunicate date oficiale privind numărul exact de candidați care au fost nevoiți să apeleze la varianta de la ora 13:00.

Reamintim că Ministrul Învățământului a semnat luni un ordin prin care proba obligatorie a profilului de la examenul de Bacalaureat, care trebuia să se desfășoare marți, a fost amânată pentru ziua miercuri.

Din cauza temperaturilor extrem de ridicate - majoritatea județelor din România s-au aflat sub cod roșu de caniculă - s-a luat decizia amânării cu o zi a acestei probe.