Pernele din pene sunt apreciate pentru confortul lor ridicat și pentru modul în care se mulează pe forma capului și a gâtului, însă în timp acestea acumulează praf, transpirație și diverse impurități care pot afecta atât igiena, cât și calitatea somnului, motiv pentru care o curățare periodică devine esențială pentru menținerea unui mediu de odihnă sănătos.

Înainte de a începe procesul de curățare, este important să fie consultate instrucțiunile de pe etichetă, deoarece fiecare pernă poate avea recomandări diferite în funcție de tipul de umplutură și de materialul exterior, iar nerespectarea acestor indicații poate duce la deformarea pernei sau la deteriorarea penelor din interior.

Dacă perna poate fi curățată în mașina de spălat, este recomandat să fie introdusă pe un program delicat, la o temperatură scăzută sau cel mult moderată, folosind un detergent lichid blând, fără agenți agresivi, astfel încât penele să își păstreze elasticitatea și structura naturală. Pentru a menține echilibrul în timpul centrifugării, este indicat să fie spălate două perne în același timp.

Procesul de uscare este cel mai important și influențează direct calitatea finală a pernei, deoarece umezeala reținută în interior poate duce la apariția mirosurilor neplăcute sau chiar a mucegaiului, motiv pentru care uscarea trebuie realizată fie într-un uscător automat la temperatură joasă, fie într-un spațiu bine aerisit, cu întoarcerea periodică a pernei pentru a permite evaporarea uniformă a umezelii.

De asemenea, utilizarea unor mingi de uscare poate ajuta la menținerea volumului și la prevenirea formării de cocoloașe.

În situațiile în care nu este necesară o spălare completă, pernele pot fi întreținute prin aerisire regulată, de preferat în spații bine ventilate sau la soare, iar aspirarea ușoară a suprafeței poate îndepărta praful acumulat, în timp ce bicarbonatul de sodiu presărat pe pernă și lăsat să acționeze câteva ore are rolul de a neutraliza mirosurile neplăcute înainte de a fi îndepărtat prin aspirare atentă.

Printre cele mai întâlnite greșeli se numără utilizarea apei fierbinți, care poate deteriora structura naturală a penelor, uscarea insuficientă care favorizează apariția mucegaiului, precum și folosirea detergenților agresivi sau a înălbitorilor care afectează durabilitatea umpluturii. Totodată, stoarcerea excesivă poate rupe penele din interior și poate modifica forma pernei.

În general, o spălare completă a pernelor din pene este suficientă de una până la două ori pe an, însă frecvența poate varia în funcție de cât de des sunt utilizate și de condițiile din locuință, cum ar fi nivelul de umiditate, ventilația și prezența alergiilor sau a prafului.

În restul timpului, întreținerea periodică joacă un rol esențial, iar aerisirea regulată, de preferat în spații bine ventilate sau la aer curat, ajută la eliminarea umezelii acumulate și la menținerea unui miros proaspăt.

De asemenea, curățarea ușoară a suprafeței contribuie la îndepărtarea prafului și la păstrarea volumului.