Vasele termorezistente din sticlă sunt foarte utile în bucătărie, mai ales pentru preparate la cuptor, însă în timp pot acumula depuneri de grăsime arsă care devin greu de îndepărtat. Aceste reziduuri se formează la temperaturi ridicate, când grăsimea rămâne pe suprafața sticlei și capătă un strat lipicios, care nu dispare ușor prin spălare obișnuită.

Una dintre cele mai eficiente metode de curățare este bicarbonatul de sodiu, care ajută la înmuierea și desprinderea depunerilor arse fără a deteriora sticla.

Vasul se umple cu apă și se încălzește ușor până aproape de fierbere, după care se adaugă bicarbonat și se lasă să acționeze câteva minute, astfel încât grăsimea să se înmoaie și să poată fi îndepărtată mult mai ușor cu un burete moale.

O altă metodă des folosită este oțetul alb, care datorită acidității sale ajută la slăbirea stratului de grăsime arsă.

Acesta poate fi folosit fie în apă fierbinte, fie lăsat în vas timp de 20–30 de minute pentru a acționa asupra depunerilor, după care suprafața se curăță ușor și se clătește bine cu apă caldă și detergent de vase.

Pentru depuneri mai încăpățânate, se poate folosi un amestec de apă, oțet și amidon, care formează o pastă ușor abrazivă, dar suficient de blândă pentru sticla termorezistentă. Aceasta se aplică pe zonele cu grăsime și se lasă câteva minute să acționeze, după care se îndepărtează ușor cu un burete.

Praful de copt amestecat cu detergent lichid de vase poate fi o altă soluție eficientă pentru grăsimea arsă, mai ales dacă este lăsat să acționeze aproximativ 15 minute înainte de frecare. Această combinație înmoaie stratul murdar și îl face mult mai ușor de îndepărtat fără efort excesiv.

O metodă mai puțin obișnuită, dar folosită în unele cazuri, presupune dizolvarea câtorva tablete de aspirină în apă caldă, după care vasul se lasă la înmuiat timp de aproximativ o oră. În acest interval, soluția ajută la desprinderea treptată a depunerilor, ceea ce face curățarea finală mult mai simplă.

Pe lângă aceste soluții, sarea grunjoasă combinată cu detergent poate acționa ca un abraziv delicat care ajută la îndepărtarea murdăriei persistente, iar sucul de lămâie încălzit ușor poate contribui la dizolvarea grăsimii. De asemenea, apa fierbinte cu bicarbonat și detergent, lăsată să acționeze sub capac sau folie, creează aburi care înmoaie depunerile și facilitează curățarea.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea bureților foarte abrazivi, care pot zgâria sticla și pot face ca murdăria să se lipească și mai ușor în viitor.

La fel de problematică este și curățarea imediată a vasului fierbinte cu apă rece, deoarece șocul termic poate duce la deteriorarea sticlei. Pentru a evita astfel de probleme, este recomandat ca vasul să fie uns ușor cu ulei înainte de utilizare sau să fie folosită hârtia de copt.