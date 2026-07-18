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Cum salvezi hainele și covoarele pătate de rugină. Cea mai ieftină soluție

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Cum salvezi hainele și covoarele pătate de rugină. Cea mai ieftină soluțieHaine. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Petele de rugină nu apar foarte des, însă pot fi cauzate de contactul hainelor cu obiecte metalice oxidate, lucrări de reparații sau depozitarea în spații umede. După ce se formează, acestea pătrund adânc în fibrele textile și devin tot mai greu de îndepărtat dacă nu sunt tratate rapid, motiv pentru care intervenția imediată este foarte importantă.

Cum îndepărtezi petele de rugină de pe haine în doi pași

Una dintre cele mai cunoscute metode de curățare este folosirea sării împreună cu sucul de lămâie. Amestecul se aplică direct pe zona afectată, după care haina se lasă la soare pentru a intensifica reacția naturală dintre acidul citric și oxidul de fier.

Metoda este mai potrivită pentru țesături albe sau foarte deschise la culoare, deoarece sucul de lămâie poate influența nuanțele materialelor colorate.

Apa oxigenată poate ajuta în astfel de situații

O altă variantă eficientă constă în prepararea unei paste din bicarbonat de sodiu și apă oxigenată, pe care o aplici direct pe pată și o lași să acționeze aproximativ 30 de minute.

otet

Otet. Sursa foto: Freepik

Acest amestec are un efect de curățare mai profund, însă apa oxigenată poate decolora anumite materiale. Din acest motiv, este recomandat să faci mai întâi un test pe o zonă mai puțin vizibilă a hainei înainte de aplicare.

Curățarea petelor de rugină de pe covoare

În cazul covoarelor, procesul este puțin diferit, deoarece materialul este mai gros și absoarbe mai ușor soluțiile de curățare. Înainte de aplicarea oricărei soluții, este important ca zona afectată să fie curățată ușor de particulele uscate, fără a freca excesiv, pentru a nu extinde pata. Ulterior, se poate folosi un amestec format din detergent lichid de vase, amoniac și apă caldă, aplicat cu o lavetă curată prin tamponare ușoară, fără presiune mare.

Pe măsură ce soluția acționează, aceasta trebuie absorbită treptat cu o cârpă curată, iar procesul poate fi repetat până la diminuarea vizibilă a petei, având grijă să nu fie întinsă murdăria în zonele din jur.

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