Important pentru sănătate: folosirea sticlelor reutilizabile necurățate corect poate aduce probleme grave

Igiena deficitară a sticlelor reutilizabile poate duce la acumularea de bacterii și mucegai, relatează publicația El Dia. Specialiștii au explicat riscurile și modul corect de curățare pentru a preveni problemele gastrointestinale.

O sticlă reutilizabilă care nu este curățată corespunzător poate deveni un spațiu favorabil dezvoltării microorganismelor. În lipsa unei igiene adecvate, aceasta poate adăposti bacterii și mucegai, crescând riscul unor probleme digestive.

Specialiștii au anunțat că anumite componente ale sticlei, precum garniturile din cauciuc, paiele interne sau sistemele de închidere, pot reține umezeală și resturi de salivă. Aceste condiții favorizează apariția biopeliculelor, definite ca o peliculă alunecoasă de bacterii, adesea invizibilă.

„O sticlă care nu se curăță bine poate deveni un mic ecosistem pe care am prefera să nu îl ducem la gură”, a spus Migue Aguado, profesor în cadrul programului de masterat în sustenabilitate și management ESG al Universității Europene.

Potrivit expertului, zona cea mai vulnerabilă nu este corpul sticlei, ci capacul și mecanismele sale. Designul acestora, gândit pentru etanșare și ușurință în utilizare, include adesea spații greu accesibile.

Acestea pot deveni un mediu „ideal pentru proliferarea microorganismelor”. În timp, acumulările pot genera mirosuri persistente, chiar și după spălare, ceea ce reprezintă „un semnal de alertă clar”.

Consumul de apă dintr-o sticlă contaminată cu biopelicule implică, în general, un risc scăzut pentru persoanele sănătoase. Cu toate acestea, nu este complet lipsit de consecințe.

Expunerea la mucegai și bacterii poate provoca disconfort gastrointestinal ușor, iritații sau infecții oportuniste. Riscurile sunt mai ridicate în cazul copiilor mici, al persoanelor în vârstă sau al celor cu sistem imunitar slăbit, categorii mai sensibile la expunerea microbiană.

Pentru a preveni acumularea de microorganisme, simpla clătire a sticlei nu este suficientă. Este necesară spălarea zilnică cu apă caldă și detergent.

De asemenea, este recomandată demontarea tuturor componentelor, în măsura în care designul permite acest lucru. Accesul la zonele greu de curățat se poate face cu ajutorul unei perii de dimensiuni mici.

Procesul de uscare este esențial. Fiecare piesă trebuie lăsată să se usuce complet, separat, înainte de reasamblare, pentru a evita menținerea umezelii.

Sticlele cu design simplu sunt, în general, mai ușor de igienizat și prezintă un risc mai mic de acumulare a bacteriilor. În schimb, modelele care includ paie interne, capace sportive sau mecanisme retractabile sunt mai dificil de curățat.

Aceste tipuri de sticle sunt frecvent utilizate, în special în cazul copiilor, însă necesită o atenție suplimentară în procesul de igienizare.

Pe lângă curățarea regulată, este importantă și inspectarea periodică a componentelor sticlei. Garniturile, capacele și mecanismele trebuie înlocuite dacă prezintă deformări, pete persistente de mucegai sau nu mai funcționează corespunzător.

„Recunoașterea momentului în care o piesă trebuie înlocuită face parte dintr-o utilizare responsabilă și sănătoasă”, a declarat expertul de la Universitatea Europeană.