Sticla viitorului vine din China: se curăță singură și rezistă în timp

Geamurile mari - caracteristică inconfundabilă a caselor moderne / sursa foto: Pixabay via client
Cercetătorii de la Universitatea Zhejiang din China au creat un nou tip de sticlă subțire și transparentă, care utilizează electrozi integrați pentru a genera un câmp electric capabil să o curețe singură. Problema poluării cu particule la suprafață este de mult timp dificil de rezolvat pentru știință.

Cercetătorii chinezi dezvoltă un tip inovator de sticlă cu auto-curățare

Praful, nisipul și alte particule pot fi greu de îndepărtat, iar procesul este adesea costisitor și consumator de timp, de la ferestre murdare aflate în locuri greu accesibile, până la panouri solare din mijlocul deșertului. Ce s-ar întâmpla dacă suprafețele de sticlă ar avea capacitatea de a se curăța singure în mod regulat?

Un grup de cercetători chinezi susține că a creat un tip de sticlă autocurățabilă care poate elimina până la 98% din particulele de pe suprafață în câteva secunde, fără a fi nevoie de substanțe chimice sau apă — o tehnologie ce pare desprinsă dintr-un film science-fiction.

Este o sticlă autocurățabilă, cu o grosime de numai 0,62 mm, alimentată de un câmp electric

Oamenii de știință au descoperit că, atunci când particulele încărcate sunt supuse unui câmp electric alternativ, acestea manifestă un comportament surprinzător. Contrar credinței populare, particulele de praf își schimbă direcția sau chiar ricoșează complet de pe suprafață, în loc să se deplaseze doar lateral.

Sticla.

Sursă foto: Freepik

Pe baza acestei descoperiri, au creat o sticlă transparentă, autocurățabilă, cu o grosime de numai 0,62 mm, alimentată de un câmp electric. Noul geam poate îndepărta eficient atât particulele organice, cât și pe cele anorganice, fără a fi necesară intervenția manuală, potrivit unui studiu publicat luna trecută în revista Advanced Science.

Este ideal pentru aplicații precum panouri solare, parbrize auto, sere și clădiri înalte, unde vizibilitatea și eficiența energetică sunt cruciale, datorită transparenței și transmisiei ridicate a luminii vizibile.

Sticla poate preveni și acumularea de particule noi

Pe lângă capacitățile de autocurățare, creatorii afirmă că sticla poate preveni și acumularea de particule noi. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „efectul de protecție împotriva particulelor”, reduce depunerea de praf cu până la 90% atunci când câmpul electric este activat, deoarece particulele încărcate din aer sunt respinse de suprafața geamului.

Conform rapoartelor, această protecție este eficientă chiar și în condiții dificile, cum ar fi furtunile de nisip sau mediile extrem de prăfuite.

Se preconizează că această descoperire va reduce semnificativ cheltuielile și riscurile legate de curățarea suprafețelor de sticlă din locuri greu accesibile și va spori performanța panourilor solare, deoarece necesită doar materiale standard și tehnici simple de producție, potrivit odditycentral.com.

