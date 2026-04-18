Soluții simple prin care poți elimina mirosurile neplăcute din frigider

Frigiderul este unul dintre electrocasnicele folosite zilnic, iar în timp, în interior pot apărea mirosuri neplăcute. Acestea persistă mai ales atunci când resturile de alimente, lichidele scurse sau produsele uitate pe rafturi nu sunt îndepărtate la timp.

Mirosurile din frigider nu apar doar din cauza unui singur aliment alterat, ci și din acumularea treptată de urme de mâncare, sosuri sau lichide scurse în sertare, pe rafturi și pe garniturile ușii. Departamentul pentru Siguranța Alimentelor din SUA arată că frigiderul trebuie păstrat curat, iar interiorul poate fi spălat cu apă caldă și bicarbonat de sodiu tocmai pentru a reduce mirosurile persistente. Aceeași instituție recomandă și păstrarea unei cutii deschise de bicarbonat pe un raft, pentru menținerea unui miros mai curat în interior.

Problema poate deveni mai vizibilă atunci când temperatura din frigider nu este suficient de scăzută. FDA recomandă menținerea frigiderului la cel mult 4 grade Celsius, iar congelatorul la - 18 grade Celsius.

Cea mai simplă soluție este golirea completă a frigiderului și verificarea fiecărui produs. Alimentele expirate, resturile uitate sau recipientele care nu se mai închid bine trebuie aruncate. FDA recomandă refrigerarea rapidă a produselor perisabile și respectarea indicațiilor de păstrare de pe etichetă, deoarece alimentele ținute prea mult sau în condiții nepotrivite își pot schimba mirosul și pot afecta aerul din tot frigiderul.

După golire, rafturile, sertarele și pereții interiori trebuie spălați. Una dintre soluțiile indicate constant de surse oficiale este amestecul de apă caldă și bicarbonat de sodiu. Mayo Clinic notează că interiorul frigiderului poate fi curățat periodic cu o soluție preparată din o lingură de bicarbonat la aproximativ un litru de apă.

Bicarbonatul de sodiu rămâne una dintre cele mai cunoscute metode simple folosite în frigider. Consumer Reports arată că o cutie deschisă de bicarbonat sau un bol cu cărbune activ pot absorbi mirosurile ușoare rămase după curățare.

Pentru mirosurile mai persistente, cărbunele activ poate fi o variantă utilă, mai ales după ce sursa problemei a fost deja îndepărtată. Important este ca aceste soluții să nu înlocuiască spălarea frigiderului, ci să fie folosite după curățarea completă.

Un frigider curat poate căpăta din nou mirosuri dacă alimentele sunt păstrate neacoperite sau dacă sertarele nu sunt verificate constant. Recipientele închise bine reduc răspândirea mirosurilor între produse. De asemenea, fructele, legumele, lactatele, carnea gătită sau resturile de mâncare trebuie așezate ordonat și verificate des, astfel încât nimic să nu rămână uitat pe rafturile din spate.

FDA recomandă și folosirea unui termometru de aparat, deoarece multe frigidere nu indică exact temperatura reală. Acest detaliu simplu ajută nu doar la păstrarea alimentelor în condiții mai bune, ci și la limitarea mirosurilor produse de alterarea lor prea rapidă.